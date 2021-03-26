Здесь отдыхает Леди Гага и почти нет знаков на дороге: 5 интересных фактов о Коста-Рике

Ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале побывали в небольшом, но богатом государстве в Центральной Америке

Коста-Рика — уникальная страна, в которой есть все, что обожают путешественники. Ее экзотические чернопесчаные берега омывают два океана — Тихий и Атлантический, а в самой стране огромное количество лесов, заповедников, вулканов и гор. На этом интересности Коста-Рики не заканчиваются — еще пятью фактами поделились ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывает Новый канал, участники группы Artik&Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба.

Факт №1: пластиковые деньги

Коста-Рика — первая страна в мире, где начали расплачиваться пластиковыми деньгами. Это произошло в 1983 году. Рассчитываться пластиком очень удобно в жарком климате — деньги не изнашиваются и служат дольше. Кстати, выглядят они очень ярко и красиво — считай, современное произведение искусства!

Факт №2: странные правила дорожного движения

В Коста-Рике особенные правила дорожного движения. До 2012 года в стране вообще не было дорожных знаков! Не сказать, что сейчас дороги страны ими изобилуют, так что иностранным водителям ориентироваться без карты будет крайне сложно. Имейте в виду, если собираетесь кататься по Коста-Рике на авто.

Факт №3: пристанище голливудских звезд

С испанского название страны переводится как «богатый берег». В 2009, 2012 и 2016 годах именно Коста-Рика занимала первое место в Международном индексе счастья. Так что не странно, что именно здесь, в провинции Гуанакасте, часто отдыхают голливудские звезды и топ-модели — Леди Гага, Хайди Клум, Ирина Шейк. Зак Эфрон здесь серфит на волнах, а Мел Гибсон в 2006 году даже купил здесь виллу.

Факт №4: короткий день

День в Коста-Рике очень короткий — уже к шести вечера на улицах – кромешная тьма. Дороги не всегда освещаются, часто бывает туманно, так что туристам следует быть предельно острожными.

Факт №5: разорение туристов

В Коста-Рике с путешественников гребут деньги буквально за все. Мало того, что вход во все заповедники для иностранцев в десятки раз дороже, чем для местных жителей — с туристов берут деньги даже за то, что является бесплатным во всем мире! Например, иностранцы должны платить, чтобы поработать в центре помощи животным.

— Везде волонтеры работают бесплатно, а в Коста-Рике ты должен доплатить, чтобы выполнить грязную работу в центре спасения животных. Но от желающих поработать нет отбоя, особенно от студентов из развитых стран! — рассказал ведущий «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале Артем Умрихин. — Например, там я встретил девушку, которая училась в Кэмбридже, а теперь платит 150 долларов, чтобы готовить еду обезьянам.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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