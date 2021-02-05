«Орел&Решка. Новый сезон»: Санина сдавала ПЦР-тест на вертолетной площадке, а ALEKSEEV — в джунглях

Путешествия во время пандемии усложняются дополнительными правилами, но команда тревел-шоу на Новом канале находит выход из любой ситуации

Съемочная группа «Орла&Решки» на Новом канале уже настолько привыкла делать ПЦР-тесты для въезда в разные страны, что щелкает их, как семечки. Из-за того, что надо успеть сдать тест за определенное количество часов до вылета (как правило, за трое или двое суток), продюсерам часто приходится договариваться о его проведении прямо на съемочной площадке.

Тест: Могли бы вы стать ведущим «Орла&Решки»?

Так, звездная ведущая праздничного сезона «Орел&Решка. Новый сезон», фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина сдавала ПЦР-тест… на вертолетной площадке.

— Когда я только-только спустилась с вертолетной экскурсии вокруг скалы, меня уже ждали медсестра и медбрат, которые приехали на площадку на мопеде. ПЦР-тест они брали прямо в машине, очень добросовестно поковырялись у меня в носу — неприятненькая процедура. Честно говоря, я была удивлена, что такое вообще возможно: не знаю, как в Украине заказать такую услугу, чтобы медсестра приехала к тебе на мопеде, а за границей — тем более, — смеется Санина.

Соведущий Юлии певец ALEKSEEV, с которым она снимала выпуск в колумбийском городе Медельин, тоже не успевал посетить клинику — ради него медсестра ехала с ПЦР-тестом в джунгли!

Смотрите всей семьей премьеру «Орла&Решки. Новый сезон» в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!

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