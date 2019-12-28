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28 декабря

MELOVIN предложил «Банде» записать песню: бэкстейдж 20 серии сериала «Новенька»

Песня MELOVIN «Вітрила» получила огромный успех на финальном выступлении «Банды». Влад наконец примирился с Ромой и присоединился к группе. А сама «Банда» получила два предложения на сотрудничество. Как прошел последний съемочный день сериала «Новенька»? Что актеры оставили себе на память о мелодраме? И как MELOVIN было сниматься в сериале? Смотрите бэкстейдж со съемок 20 серии мелодрамы «Новенька».

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MELOVIN предложил «Банде» записать песню: бэкстейдж 20 серии сериала «Новенька»
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