Песня MELOVIN «Вітрила» получила огромный успех на финальном выступлении «Банды». Влад наконец примирился с Ромой и присоединился к группе. А сама «Банда» получила два предложения на сотрудничество. Как прошел последний съемочный день сериала «Новенька»? Что актеры оставили себе на память о мелодраме? И как MELOVIN было сниматься в сериале? Смотрите бэкстейдж со съемок 20 серии мелодрамы «Новенька».

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