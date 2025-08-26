Остап Ступка о форс-мажоре во время спектакля: что рассказал актер

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сім’я по неділях», который осенью покажет Новый канал, вспомнил курьез из театральной жизни

Остап Ступка рассказал о форс-мажоре во время представления

Бывает, во время просмотра концертов или спектаклей замечаешь, что что-то идет не так. В такие моменты поддерживаешь артистов аплодисментами. Но гораздо чаще ты даже не подозреваешь о форс-мажорах на сцене. Потому что актерам или певцам удается профессионально обыграть ситуацию. Об одном из таких случаев рассказал украинский актер, которого уже осенью увидите в эфире Нового канала в сериале «Сім’я по неділях», Остап Ступка.

– Курьезных историй из театральной жизни у меня множество. Но расскажу о случившемся во время спектакля «Женитьба Фигаро», где я исполняю роль Фигаро, – рассказывает Остап Ступка. – Там есть сцена, где ко мне из оркестровой ямы должен вылезть персонаж по фамилии Грип Солей и принести пистолет. Потом я должен спросить, есть ли к этому пистолету какая-то инструкция, он мне ее дает и исчезает в оркестровой яме. И вот спектакль подходит к этому моменту. Я смотрю, а в оркестровой яме нет актера! Конечно, не привлекая внимания зрителей, смотрю в левую кулису на помощника режиссера и спрашиваю, а где Гриб Солей? Помощник режиссера начинает активно звонить в звоночки, вызывая артиста. Может, тот заблудился где-то… Вдруг он появляется не из оркестровой ямы, а из-за кулис с испуганными глазами. Я спрашиваю: «Принес?» А он смотрит на меня взглядом типа: «Что?» Я говорю: «Ну, как что?» И он: «Ааааа». Побежал назад за кулисы в цех реквизита, взял этот пистолет, выбежал по той же тропинке, отдал пистолет, вроде все нормально.

Вроде… Потому что, конечно, на этом история не закончилась.

– Я говорю: «Хорошо, а инструкция к нему хоть какая-нибудь есть?» Оказалось, что он и ее забыл. Снова побежал за кулисы. Вынес ее, и дальше все пошло, как нужно. На самом деле это было смешно. Нам точно! Не знаю, или зрителям тоже, потому что они, наверное, ничего и не заподозрили, а подумали, что так и надо (улыбается).

Ждите премьеру сериала «Сім’я по неділях» уже этой осенью на Новом канале!