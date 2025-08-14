Олександр Рудинський розповів як на відверті сцени в кіно реагує його дружина

Український актор, якого восени побачите на Новому каналі в серіалі «Сім’я по неділях», розповів, як домовляються з коханою про поцілунки в кадрі

Олександр Рудинський розповів про відверті сцени в кіно

Рідко коли можна побачити фільм чи серіал без інтимних сцен. Для акторів цілуватися чи імітувати секс у кадрі – це звичайна професійна задача, яку вони виконують механічно. Але як на це реагують їхні кохані люди? Зірка серіалів Нового каналу «Перші ластівки», «Голова» та «Сім’я по неділях», який запрем’єриться вже цієї осені, Олександр Рудинський поділився, як розповідає дружині (акторці Марії Рудинській – прим. ред.) про поцілунки в кадрі.

– Були випадки, коли я не казав дружині про відверті сцени й дуже добряче за це отримував, – з усмішкою розповідає Саша в YouTube-проекті «Гуртом та вщент». – Якось це сталося у Венеції на кінофестивалі під час прем’єри фільму, на яку ми дуже чекали. Там була сцена в сауні, де персонажі голі, але обмотані рушниками, і типу п’яні танцюють з дівчатами. Дружина додивилася фільм, а потім повертаю голову, і її вже немає. Вона вийшла на 10-15 хвилин, повернулася багряна. Я кажу: «Маріє, та я ж казав! Ну, наче казав. Ми ж із Серьогою (колега Олександра – прим. ред.) казали! Він – Лері, а я – тобі». І тоді почав щось вигадувати на ходу й пояснювати (усміхається).

Навесні цього року вийшла україно-польська картина «Дві сестри», де зіграв Олександр Рудинський. Там у нього теж була доволі відверта сцена.

– Режисер дописав цей момент просто на майданчику. Я не мав ні з ким цілуватися. Але зрештою приїхав на зйомку, і він мені сказав: «Це класне рішення, воно мені прийшло сьогодні зранку», – ділиться актор. – Ми знімали на вокзалі в Бучі. Моєю партнеркою була польська акторка, з якою ми не розуміли одне одного, спілкувалися між собою англійською. Але зняли. Пам’ятаю, після цього одразу поїхав у магазин, купив ігристе, вдома накрив стіл і сказав дружині: «Там нічого відвертого! Ми все зробили делікатно».

