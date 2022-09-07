Презентація iPhone 14: де дивитися презентацію Apple 7 вересня

Новые iPhone 14 уже совсем близко. Apple не изменяет своей традиции и проведет событие осенью. Рассказываем где смотреть трансляцию новых устройств и какие анонсы стоит ожидать.

Стартует презентация Apple в среду, 7 сентября, в 20:00 по киевскому времени. В этот раз презентация смартфонов в Купертино впервые через несколько лет пройдет в оффлайн режиме.

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Где смотреть презентацию Apple

Просмотреть мероприятие прямо со своего компьютера или телевизора можно из нескольких официальных источников.

Прямая трансляция от Apple на YouTube: смотрите видео

Владельцы Apple TV могут просмотреть событие на устройствах или в приложении.

Что покажут на презентации

Apple проводит мероприятие Far Out в среду, 7 сентября, на котором компания представит новые модели iPhone 14 и Apple Watch Series 8. Кроме этого стоит ждать и других анонсов, как это часто бывает. Предзаказы на новые iPhone и Apple Watch могут начаться уже в пятницу, 9 сентября, а запуск состоится в пятницу, 16 сентября.

Фото — Apple, iStock

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