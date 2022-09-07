Новый каналНовости

Презентация iPhone 14: где смотреть презентацию Apple 7 сентября

Презентація iPhone 14: де дивитися презентацію Apple 7 вересня

Новые iPhone 14 уже совсем близко. Apple не изменяет своей традиции и проведет событие осенью. Рассказываем где смотреть трансляцию новых устройств и какие анонсы стоит ожидать.

Стартует презентация Apple в среду, 7 сентября, в 20:00 по киевскому времени. В этот раз презентация смартфонов в Купертино впервые через несколько лет пройдет в оффлайн режиме.

Cейчас смотрят

Где смотреть презентацию Apple

Просмотреть мероприятие прямо со своего компьютера или телевизора можно из нескольких официальных источников.

Прямая трансляция от Apple на YouTube: смотрите видео

Владельцы Apple TV могут просмотреть событие на устройствах или в приложении.

Что покажут на презентации

Apple проводит мероприятие Far Out в среду, 7 сентября, на котором компания представит новые модели iPhone 14 и Apple Watch Series 8. Кроме этого стоит ждать и других анонсов, как это часто бывает. Предзаказы на новые iPhone и Apple Watch могут начаться уже в пятницу, 9 сентября, а запуск состоится в пятницу, 16 сентября.

Фото — Apple, iStock

Читай также:

Женщинам не нужно становиться на военный учет с 1 октября: объяснение от замминистра обороны Анны Маляр

Тильда Суинтон сменила прическу в поддержку Украины и показалась на Венецианском кинофестивале

выбор редакции новости 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь