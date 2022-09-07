Тільда Свінтон змінила зачіску на підтримку України та вийшла так на Венеціанському кінофестивалі

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Цьому разу британська акторка Тільда Свінтон на Венеційському кінофестивалі виступила на підтримку України. Вона пофарбувала волосся у жовтий колір.
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Акторка повідомила, що для неї є честю носити на собі половину українського прапора. Нам неймовірно приємно це бачити та чути від неї. До речі, з жовтим волоссям Тільда виглядає дуже стильно.
Фото Getty Images
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