Тільда Свінтон змінила зачіску на підтримку України та вийшла так на Венеціанському кінофестивалі

Зірки світового масштабу продовжують підтримувати Україну після нападу росії

Цьому разу британська акторка Тільда Свінтон на Венеційському кінофестивалі виступила на підтримку України. Вона пофарбувала волосся у жовтий колір.

Зараз дивляться

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals)

Акторка повідомила, що для неї є честю носити на собі половину українського прапора. Нам неймовірно приємно це бачити та чути від неї. До речі, з жовтим волоссям Тільда виглядає дуже стильно.

Фото Getty Images

Читай також:

Даша Кацуріна розповіла про стосунки з Дантесом: «Мені дуже пощастило»

Саша Чемеров презентує відео на пісню «‎Полями»