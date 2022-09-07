Ганна Маляр про виїзд жінок за кордон: жодних обмежень не буде

Тепер офіційно – жодних обмежень для жінок з 1 жовтня не буде

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своїх соцмережах.

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– Міноборони підготувало наказ, яким укотре відстрочило терміни взяття жінок на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Рєзніков, – написала вона.

Нарешті українські жінки можуть видихнути! Також в новому інтерв’ю Маші Єфросініної Ганна Маляр розповіла, що наразі у законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» йдеться про те, що всі жінки саме забов’язані встати на облік. Але Генштаб та Міноборони хочуть змінити формулювання на «за бажанням».

– Ми це пропонуєм, але такі рішення може ухвалювати тільки Верховна Рада України. А вони можуть прийняти нашу поправку, а можуть не прийняти. На такий випадок у нас є план «Б» – відтермінувати взяття на військовий облік жінок ще на рік, щоб за цей рік придумати як зробити його саме добровільним, – пояснила Ганна Маляр.

Саме до плану «Б» зараз і вдалось Мінооборони України. Бо законотворчий процес є тривалим.

– За цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує, – поділилась заммінстра.

Цікаво, якщо заглибитись у цей список професій, то їх налічується майже сто, а не чотирнадцять. Проте Генштаб України прийшов до висновку, що в нього наразі немає потреби збільшувати кількість жінок, які вже стоять на військовому обліку.

Що означає для жінки «встати на військовий облік», що робити, якщо прийшла повістка, хто поширює про це фейки та, що буде з тими, хто закордоном – дивіться в новому інтерв’ю Ганни Маляр у Маші Єфросініної.

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