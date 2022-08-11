«Это был непростой выбор»: Александр Педан посетил три киевских вуза с дочерью-абитуриенткой

Звездное семейство побывало в Киево-Могилянской академии, Киевском политехническом институте и КНУ им. Т. Шевченко. Какой понравился больше всего?

Украинская молодежь активно сдает Национальный мультипредметный тест, которым заменили ВНО. Вузы нашей страны, в свою очередь, готовятся встречать новоиспеченных студентов. Среди абитуриентов этого года и 17-летняя дочь ведущего Нового канала Александра Педана, Валерия. Свою жизнь девушка хочет связать не с телевидением, как отец, а с более точными науками.

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– Лера – отличница, окончила школу с золотой медалью. Учитывая все события, хорошо сдала НМТ и сейчас готовится подавать документы, – говорит Педан. – Мы с женой пытались не давить, я категорически против этого, поэтому дали возможность ей самостоятельно принять решение по специальности и университету. Сейчас у дочери несколько фаворитов. Это был сложный выбор.

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Чтобы помочь дочери и всем абитуриентам сделать выбор, осенью 2021-го года Александр Педан снял образовательный тревел-проект «УниверCheck». В котором Лера, кстати, стала соведущей.

– В сегодняшних условиях не все студенты могут легко отправиться на день открытых дверей в вуз, который им нравится. Много молодежи все еще находится за границей, – объясняет телеведущий. – Поэтому мы захотели облегчить им немного жизнь и показать, чем живет двенадцать лучших университетов страны. Среди городов, где мы побывали: Львов, Ужгород, Одесса, Полтава, Винница, Днепр, Сумы, Харьков и даже Мариуполь. К слову, вуз последнего эвакуировался и продолжает свою работу из Днепра. Финальным городом проекта стал Киев.

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В столице отец с дочерью посетили три университета: Киево-Могилянскую академию, Киевский политехнический институт и Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Эти вузы в топе лучших в Украине, поэтому выбрать один не смогли.

– В каждом было что-то такое, что мне понравилось, – говорит дочь Александра Педана Лера. – Киево-Могилянская академия, например, находится в моем любимом районе – на Подоле. Это центр Киева, рядом с Днепром, пешеходная территория, метро, кафешки, магазины. У КПИ очень сильный уровень ИТ-подготовки, а я люблю точные науки, и в школе они мне легче всего давались. А после знакомства со студентами КНУ у меня создалось впечатление, что у них крутое коммьюнити. Каждый вуз по-своему классный, не только в Киеве. И это существенно усложняет мой выбор (улыбается).

Десятый, финальный, выпуск проекта «УниверCheck» из Киева смотрите по ссылке: