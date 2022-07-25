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«Шутить надо так, чтобы никого не обидеть»: Александр Педан – о юморе во время войны

Александр Педан рассказал о юморе во время войны

Ведущий Нового канала поделился своими наблюдениями о развитии креативной сферы

В последние годы Украина стремительно развивалась в разных сферах. Наша музыка разрывала мировые чарты, спортсмены занимали места на пьедесталах, режиссеры снимали фильмы, которые соревновались на уровне голливудских лент. Ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан признается, что одно из его самых больших желаний, чтобы украинский контент был для всех на первом месте. Теперь так и произошло!

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Александр Педан рассказал о юморе во время войны

– Россия всегда забирала наши кадры. Все это знают, это не громкие слова. Потому что там было больше денег или славы. Я не знаю, кто за чем гнался, – говорит Александр Педан в интервью ICTV. – Наконец-то украинское стало модным! Это касается музыки, юмора, поэзии, кино и телевидения. Еще один из тех стереотипов и нарративов, которые нам навязывал советский союз, а затем россия, это то, что все украинское – это деревенское и так далее. Нет! Наше должно быть модным! Вы посмотрите, ведь наши артисты были в их ТОПах.

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Александр Педан рассказал о юморе во время войны

Александр Педан – ведущий юмористического проекта Improv Live Show (Новый канал), поэтому очень гордится тем, как круто развивается юмор в нашей стране. Даже в военное время украинские комики не останавливаются и пишут шутки на актуальные темы. А еще собирают на своих концертах и стендапах донаты на нужды ВСУ.

– Украина – юмористическая нация, – говорит Педан. – Как раз в юморе мы разбиваем россию наголову. Вы только посмотрите на наши мемы! При всем ужасе, который творится вокруг, мы можем шутить. Это говорит, во-первых, об интеллекте. Люди, которые шутят и умеют воспринимать шутки – это умные люди. Во-вторых, это возможность выйти из депрессии, отвлечься. Определенная терапия. Скажу больше, ребята на передке тоже нуждаются в этих шутках. Единственное – шутить так, чтобы сейчас никого не обидеть.

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