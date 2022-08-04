Олександр Педан розплакався під час інтерв’ю з маріупольським студентом

Телеведучий познайомився з хлопцем восени, під час зйомок освітнього тревелу «УніверCheck» у Маріуполі. Вдруге вони зустрілися під час війни, аби Ілля розповів свою історію евакуації.

Маріуполь назавжди залишиться незагоєною раною у серцях українців. З прогресивного індустріального міста він перетворився на руїни. Разом із командою освітнього тревел-проекту «УніверCheck» ведучий Нового каналу Олександр Педан відвідав Маріуполь восени 2021 року. Проінспектував Приазовський державний технічний університет, побував в Українській академії лідерства, прогулявся набережною і помилувався красою вечірнього міста.

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– Я бував у Маріуполі безліч разів. І з кожним приїздом помічав, як місто кращає! – каже Олександр. – Останні зйомки ми провели якраз на тій самій площі перед драматичним театром, де за кілька місяців налякані місцеві напишуть слово «Діти», що не зупинить рашистів…

У Маріуполі команда проекту познайомилася з місцевим хлопцем Іллею. Він був і залишається студентом Приазовського державного технічного університету. Бо навіть попри окупацію міста і знищену будівлю виш продовжує працювати й чекає на абітурієнтів. За мирних часів Ілля захоплено розхвалював свій університет, а під час війни першим написав команді проекту з проханням опублікувати випуск про Маріуполь.

– Найбільше сумнівів у нас викликав Маріуполь і Приазовський технічний університет, – зізнається Олександр Педан. – Ті кадри, які відзняли до війни, і те, що рашисти зробили з містом, разюче відрізняється. Тож ми вагалися, чи варто публікувати цей випуск і вчергове тригерити українців. Але нам написав Ілля і попросив показати його рідне місто таким, яким воно було раніше. Ми не посміли відмовити.

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В інтерв’ю Педану Ілля розповів свою історію евакуації. Хлопець залишався у Маріуполі до березня. Коли його сім’я зрозуміла, що ситуація ставатиме небезпечнішою, наважилися на виїзд.

– Автівку батьків повністю побило осколками під час обстрілів. Та нам пощастило – моя стояла трохи далі, тому вціліла, – розповідає герой «УніверCheck». – Єдиним варіантом евакуюватися було їхати власним автомобілем. Не було ні автобусів, ні потягів. Люди підбирали одне одного, пакували речі в машини, які були незаповнені.

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Квартира Іллі зруйнована. Про це його родина дізналася зі світлин та відео з інтернету. Знищена й будівля Приазовського державного технічного університету. Але стіни – не люди, каже хлопець. Тому виш продовжує роботу й готується приймати абітурієнтів.

– Університет переїхав у Дніпро. Адміністрація і приймальна комісія працюють у приміщенні «Дніпровської політехніки», – каже студент ПДТУ. – Першочергово після евакуації ми намагалися сконтактуватися з викладачами і студентами, аби дізнатися, хто живий, хто на зв’язку. Наразі відомо про загибель шести викладачів і п’яти студентів, але все ще залишаються люди, з якими не вдалося сконтактуватися, тому їхня доля нам невідома.

Лише в Дніпрі функціонує єдиний легітимний Приазовський державний технічний університет. У Маріуполі шахраї з псевдореспублік видають себе за ПДТУ. Але це фейковий виш, який не має нічого спільного з МОН! Він не може забезпечити ані освіти, ані жодних дійсних дипломів.

Під час інтерв’ю з хлопцем Олександру Педану важко було зберігати спокій, і він навіть заплакав. Аби згадати український Маріуполь до вторгнення рф – дивіться «випуск-реквієм» освітнього тревел-проекту «УніверCheck» за посиланням: