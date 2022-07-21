«Договорились с женой больше такого не делать»: Александр Педан признался, что читал сообщения в телефоне дочери

Во время съемок образовательного тревел-проекта «УніверCheck» телеведущий посетил Одесскую юридическую академию, где прошел проверку на полиграфе

До войны ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан вместе с дочерью-абитуриенткой объездили десять украинских городов в поисках университета для нее.

Cейчас смотрят

О своих приключениях семейство сняло образовательный тревел-проект «УніверCheck». Одним из вузов, который посетили отец с дочерью, стал Национальный университет «Одесская юридическая академия».

– Нам было интересно посмотреть, в каких условиях учатся будущие юристы, судьи, прокуроры, – говорит Александр Педан. – Одесская юридическая академия нас приятно удивила – современное здание с новыми аудиториями и сильной материальной базой.

Александр Педан вместе с дочерью-абитуриенткой попал в виртуальную реальность

Студенты могут изучать юриспруденцию на английском языке. В академии вообще высокий уровень подготовки по иностранным языкам – английский, французский, немецкий.

Одесская юридическая академия – единственный вуз, где есть центр тестирования на полиграфе, который в народе называют детектором лжи.

– Лера не могла не воспользоваться случаем и не устроить мне допрос, – рассказывает Педан. – Вопросы задавала довольно провокационные. Например, читал ли я сообщения в ее телефоне. Зря соврал, что нет, полиграф показал обратное (улыбается). Пришлось честно признаться, что это было единственный раз. И мы с женой договорились больше такого не делать. Хорошо, что Лера восприняла все с юмором.

Елена-Кристина Лебедь, Александр Педан и Анна Жижа – о самых ярких событиях на Новом: Путешествия в Крым, награды и конфузы

Домой телеведущий с дочерью вернулись с теплыми впечатлениями и от самой Одессы. Там есть множество вариантов для самореализации, фантастическая архитектура и самое большое преимущество – море.

– Для студентов Одесса очень подходящий город для обучения, потому что он активный, – делится Александр Педан. – До войны там всегда было множество ивентов, фестивалей, концертов. Но по сравнению с меньшими городами Одесса дороже для жизни. И там всегда людно из-за огромного количества туристов. Поэтому такие нюансы следует учитывать. Это невероятно колоритный город. Я был там бесчисленное количество раз. И очень надеюсь, что еще столько же побываю после войны.

Седьмой выпуск проекта «УніверCheck» из Одессы смотрите