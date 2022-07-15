Александр Педан вместе с дочерью-абитуриенткой попал в виртуальную реальность

В шестом выпуске социального проекта об университетах Украины телеведущий вместе с дочерью посетил Сумской государственный университет и затестил инновационные технологии

Электронная система расчета воды и света, лаборатория виртуальной и дополненной реальности, вебинар-студии – это вещи, которые отличают Сумской государственный университет от других украинских вузов. В этом убедился ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан, когда с дочерью съездил в учебное заведение и снял выпуск своего образовательного тревел-шоу «УніверCheck».

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– СумГУ – среди лучших украинских университетов. В 2021 году он даже возглавил рейтинг. И сейчас мне понятно, почему: вуз имеет очень передовой подход к обучению. Мы были приятно удивлены! – говорит Педан. – Университет очень прогрессивный. Представьте себе в вузе VR-лабораторию! Четыре студента находятся в виртуальной реальности, а остальные из группы наблюдают за ними через мониторы и по микрофону советуют, что делать. Там такие ситуации моделируют! Лера, например, побывала на «взрыве» на газовой станции. Студенты пытались «разрулить» эту аварию. Для журналистов в университете оборудована специальная студия с зеленой циклорамой. Можно онлайн менять фон для ведущих. А еще там записывают свои лекции преподаватели.

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Выпуск проекта был снят еще до войны, осенью 2021 года. Тогда студенческая столовая кормила только студентов, а в бомбоубежище еще не прятались перепуганные сумчане. Но несмотря на войну, вуз продолжает работать и планирует принимать в этом году абитуриентов на обучение.

– Университет активно налаживает международное сотрудничество. До войны СумГУ имел около 300 иностранных партнеров, что давало возможность зарабатывать и улучшать условия в вузе. Самый большой контракт, по словам ректора, был заключен с Китаем. Надеюсь, в связи с сегодняшними событиями ничего не изменилось, – делится впечатлениями Александр.

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Но больше всего Александра Педана как человека, ведущего активный образ жизни, вдохновило то, что в университете есть около 40 спортивных объектов. Студенты и выпускники СумГУ – мастера спорта и мастера спорта международного класса.

– В Сумском государственном университете насчитывается более 100 бесплатных спортивных секций, – говорит телеведущий. – Вуз так заботится о молодежи, что даже поля для пляжного волейбола у них с функцией подогрева песка. Поэтому заниматься можно в любое время года и в любую погоду.

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