Александр Педан – о современном ІТ, сфере агро

Это крутое место, а также Винницкий национальный аграрный университет ведущий Нового канала показал в своем образовательном проекте «УніверCheck»

Вступительная кампания в разгаре, поэтому абитуриенты переживают, выбирая университет. В непростом деле решил помочь ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан. В конце 2021 вместе с дочерью Лерой они сняли образовательный тревел «УніверCheck». В каждом выпуске проводят полную ревизию одного из самых популярных вузов города, который посетили. Пятый эпизод социального проекта посвящен Винницкому национальному аграрному университету.

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– В Винницу нам хотелось поехать по двум причинам. Во-первых, посетить город и открыть его для себя, потому что он входит в топ самых комфортных мест в Украине для проживания, – делится Педан. – Во-вторых, хотели открыть украинское современное ІТ – сферу агро. Потому и выбрали Винницкий национальный аграрный университет. Это крутой узкоспециализированная вуз. Мне очень нравится, что в университете не 152 специальности, а меньшее количество факультетов, но все круто проработаны.

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Большим преимуществом является то, что студенты ВНАУ получают не просто теоретическую базу, но и хорошую практику. На базе университета есть поля, сады, опытные лаборатории.

– В выпуске мы показали не только как можно учиться, но даже где работать, – говорит Александр. – Посетили украинскую агрокомпанию «Макош», расположенную в Виннице. Атмосфера там больше напоминает Apple или Google. Узнали о нереальных возможностях для молодежи. Конечно, с перспективами и крутой зарплатой. Наш гид в этом выпуске, Светлана, кстати, учится и уже работает в аграрной компании.

В выпуске вы увидите постоянные рубрики «ГуртожитокCheck», «ЇжаCheck», «ТранспортCheck» и «МістоCheck». Александр и Лера Педан расскажут, как и где в Виннице можно провести свободное время и развлечься.

– Было интересно рассмотреть Винницу под микроскопом. Она действительно уютная, комфортная, – признается телеведущий. – Там все рядом! Кроме того, город очень зеленый. Советую!

Веселый и полезный пятый выпуск «УніверCheck» из Винницы смотрите