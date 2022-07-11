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Как найти работу в Украине во время войны? Полезные ссылки для поиска работы украинцам

Как найти работу в Украине во время войны? Полезные ссылки для поиска работы украинцам

Из-за полномасштабного наступления россии многие в Украине потеряли работу. причины могут быть довольно разные: кто-то находится на территориях, где сейчас ведутся бои и обстрелы, кто-то не может выйти на работу, потому что ни с кем оставить детей, кому-то просто не выплачивают зарплату даже за предыдущие месяцы, а кому-то пришлось переехать из своего города в более безопасный регион Украины или даже за границу. Как бы то ни было, но вопрос работы — удаленной или нет стал сейчас достаточно актуальным. Ведь украинцам нужны деньги для базовых нужд, пожертвований на ВСУ и многое другое. Поэтому мы делимся с тобой список полезных платоформ для поиска работы, который собрала Анастасия Чулкова.

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Поо материалам wonderzine.com.ua

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