Война в Украине: инициативы для детей, чтобы занять их и переключить внимание от беды

Во время войны особенно важно не только обеспечивать безопасность ваших детей, но и также следить за их моральным состоянием. Психологи отмечают, что следует объяснить малышам правду о войне корректно и правильно, а затем переключить их внимание. И украинцы уже подготовили несколько инициатив для детей всех возрастов. О них мы рассказываем дальше в материале.

1. STUDY.UA приглашает на бесплатное онлайн-обучение учащихся 5-11 классов. Украинская образовательная компания предлагает школьникам присоединиться. Учащихся ждут уроки по украинской и международной программам, изучение английского языка и мотивационные лекции от психологов. Зарегистрировать ребенка на такое обучение можно по ссылке.

2. В Херсоне начинается проект Kimiko’s friends are for Peace! Для участия нужно сделать фото своего любимца с украинской атрибутикой и написать собачке японской породы акита-ину Кимико. Фото можно делать с любым животным – даже попугаем, черепашкой, рыбкой или хомячком. Под фото нужно написать: Hello, Kimiko! My name’s _____. I’m from ___. And I’m for Peace».

Kimiko’s friends are for Peace! стал дочерним проектом «Читаем вместе с Кимико» с элементами канистерапии, который в Херсоне основала Марина Рудакова с собакой Кимико. Проект помогает детям улучшить технику и качество чтения. Во время войны он действует онлайн.

Канистерапия (с латинского «canis» – «собака») – методика положительного психосоциального и физиореабилитационного воздействия на людей, нуждающихся в этом, через специально управляемых и обученных собак. Основное действующее лицо проекта – Кимико Такара, собака породы акита-ина.

Чем занять детей во время активных военных действий?

3. Недавно одна из крупнейших украинских продуктовых IT-компаний Genesis создала свое первое приложение для маленьких детей Keiki. Это яркие игры и мультики, которые призваны развивать малышей и помогать в постижении важнейших навыков раннего развития. С сегодняшнего дня приложение Keiki становится абсолютно бесплатным для жителей Украины. В приложении можно найти игры, которые обучают алфавиту, письму и математике, а также улучшают навыки памяти, логики, воображения, креативности и решения задач. Примеры игр: трассировка (обводка объектов на экране), карты памяти, счет, пазлы и головоломки.