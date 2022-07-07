Тарас Цымбалюк высказался против запрета выезда для мужчин за границу

Знаменитость выступает против полного ограничения на выезд во время военного положения

Украинский актер Тарас Цымбалюк, сыгравший в сериале «Полкан» от Нового канала, высказался против запрета выезжать военнообязанным мужчинам за границу и за пределы места жительства.

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«Чому б не випускати чоловіків, котрі не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх сімей на обмежений термін — 1-2 тижні?» – предложил Цымбалюк.

По мнению знаменитости, это позволит спасти многие семьи от распада. Ведь находиться долгое время в отдельности достаточно тяжелое испытание. Также актер предложил разработать специальную процедуру, по которой военнообязанные могли бы выезжать за границу работать.

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«Є цілий пласт українських професіоналів, котрі раніше, до війни, за кордоном заробляли гроші не лише для своїх сімей, але і для України. Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу», – отметил Цымбалюк.

Абсурдным Тарас Цымбалюк считает возможное введение ограничения выезда мужчин за пределы места жительства.

«Ще більш на сьогодні дивно закрити всіх чоловіків у своїх населених пунктах (за пропискою) і випускати лише з дозволу військкомату», — отметил артист.