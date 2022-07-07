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«До своїх сімей»: Тарас Цымбалюк высказался против запрета выезда для мужчин за границу

Тарас Цымбалюк высказался против запрета выезда для мужчин за границу

Знаменитость выступает против полного ограничения на выезд во время военного положения

Украинский актер Тарас Цымбалюк, сыгравший в сериале «Полкан» от Нового канала, высказался против запрета выезжать военнообязанным мужчинам за границу и за пределы места жительства.

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«Чому б не випускати чоловіків, котрі не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх сімей на обмежений термін — 1-2 тижні?» – предложил Цымбалюк.

По мнению знаменитости, это позволит спасти многие семьи от распада. Ведь находиться долгое время в отдельности достаточно тяжелое испытание. Также актер предложил разработать специальную процедуру, по которой военнообязанные могли бы выезжать за границу работать.

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«Є цілий пласт українських професіоналів, котрі раніше, до війни, за кордоном заробляли гроші не лише для своїх сімей, але і для України. Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу», – отметил Цымбалюк.

Абсурдным Тарас Цымбалюк считает возможное введение ограничения выезда мужчин за пределы места жительства.

«Ще більш на сьогодні дивно закрити всіх чоловіків у своїх населених пунктах (за пропискою) і випускати лише з дозволу військкомату», — отметил артист.

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