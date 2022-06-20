Тарас Цымбалюк развелся с женой

Пара не выдержала испытание войной

Украинский актер Тарас Цымбалюк, сыгравший в сериале «Полкан» (Новый канал), шокировал новостью о своем разводе. Официальное заявление звезда обнародовал в своем Instagram.

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«Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: Щоб продовжити лишатись щасливими, маємо обрати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується», – написал актер.

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А вот уже бывшая жена Тараса – Тина Антонюк – в своем Instagram все же хоть как-то очертила причину их разрыва.

«Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна — велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала виключенням. З поваги до Тараса та до себе я не стану давати жодних коментарів (власне, як завжди). Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку побачили ми вдвох, за досвід та розвиток», ― написала девушка.

Напомним, что Тарас и Тина обручились в июле 2021 года в Карпатах. До этого пара встречалась три года.