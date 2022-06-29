Тарас Цымбалюк признался, собирается ли участвовать в шоу Холостяк

Звезда готовится к официальному разводу со своей женой

Украинский актер Тарас Цымбалюк, снявшийся в сериале «Полкан» от Нового канала, рассказал, станет ли следующим «Холостяком». Откровенным признанием знаменитость поделился в интервью на YouTube.

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Как стало известно недавно, Тарас Цымбалюк расстался с женой Тиной всего через год после свадьбы. Пара заявила, что не выдержала испытание войной.

Тарас Цымбалюк развелся с женой

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«Я должен попросить у Тины разрешения, чтобы что-то озвучивать. Пока мы считаем, что наши посты в Instagram – это максимум, которым мы готовы поделиться. Мы разъехались и планируем официально развестись. Мы не вместе около месяца. Каждый вышел из этих отношений с какими-нибудь своими образами. Я не могу сказать, что у нас теплые и дружеские отношения, но если Тени нужно будет, то я помогу», — прокомментировал свой развод актер.

У поклонниц Тараса сразу возник вопрос, не собирается ли мужчина после победы Украины в войне поучаствовать в шоу «Холостяк». Ответ актера, думаем, обрадует многих.

«Я не хочу никого обманывать, но я вполне могу согласиться с этим предложением, потому что не планирую никаких отношений сейчас. Хочу в первую очередь свой мужской стержень разобрать, все проанализировать. Поэтому вполне возможно, что на этапе, когда мне будет предложено участие в этом проекте, я буду один и могу согласиться», – признался Цымбалюк.