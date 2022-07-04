Почему не следует доверять сомнительным работодателям

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь предупредила, что мошенники могут пообещать деньги, чтобы выманить их у человека

Во время полномасштабной войны мошенники активизировались. Они используют самые разнообразные схемы, чтобы нажиться на украинцах. В последнее время набирает обороты уже не новая афера с сомнительными предложениями работы – набор текстов с фото, сбор ручек или браслетиков и т.п. Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь уже предупреждала, что таким образом злоумышленники могут попросить 200-300 гривен якобы страхового взноса и исчезнуть. Есть и альтернативный вариант развития событий.

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— Вам могут сказать: «Чтобы доказать, что мы серьезная фирма, сейчас заплатим вам страховой взнос, определенную гарантию того, что возьмем вас на работу». Дальше отправляют ссылку, говорят: «Заберите деньги, там 300 гривен». По ссылке — фейковый сайт банка, очень похожий на настоящий, — предупредила Елена-Кристина. – Человек может просто не заметить разницы.

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На сайте нужно ввести данные, включая CVV-код, — это конфиденциальная информация, которую нельзя никому разглашать. Ведь именно с помощью этого кода аферисты могут получить доступ к вашим средствам.

— Мошенники держат человека на крючке, чтобы он ввел все данные, и с его карты снялись деньги. Поэтому еще раз подчеркиваю: никогда не переходите по ссылкам от незнакомцев и тем более не вводите там свои персональные данные! — подчеркнула ведущая Нового канала.