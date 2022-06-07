Как не стать жертвой мошенников во время войны: универсальные советы от Елены-Кристины Лебедь

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале объяснила, на что следует обращать внимание при общении с незнакомцами

В непростых новых реалиях, с которыми Украина столкнулась после начала полномасштабной войны, украинцы объединились и стали надежной поддержкой и опорой друг другу. Впрочем, к сожалению, все еще находятся люди, стремящиеся нажиться на чужом горе. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует выполнять два основных правила от ведущей проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елены-Кристины Лебедь.

Related video

Прежде всего научитесь видеть, когда незнакомец вами манипулирует. Аферисты делают все для того, чтобы психика расслабилась, а человек стал более доверчивым – в таком состоянии его легче обмануть.

— Задумайтесь: если человек буквально через пять минут после знакомства или во время интернет-покупки во втором же сообщении начинает вам писать с уменьшительными суффиксами в стиле: «Ириночка, я просто волнуюсь, что ваш товар заберут…» На самом деле это манипуляция, введение в состояние ребенка, когда с вами сюсюкались и говорили «Мариночка», «Оксаночка». Уменьшительно-ласкательные суффиксы вызывают у человека детские воспоминания, – рассказала Елена-Кристина. – Со мной этот трюк реально работает, замечала на себе. Когда говорят «Крис» – ясно, я на работе. А как только скажут «Кристиночка», все (улыбается). Но у меня вовремя включается критическое мышление, понимаю, что это такой ход.

Живой антистресс: Елена-Кристина Лебедь рассказала, что успокаивало ее во время обстрелов Киева

Нагло наживаются на войне: Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему аферистов

Также помните, что не следует слепо слушаться кого-то. Особенно когда этот кто-то — незнакомец из интернета. Каждый мошенник строит свою аферу из расчета, что вы сделаете все по его инструкциям. Поэтому как только скажете «нет», его схема сломается. История для примера: вы продаете что-нибудь в интернете. Вам звонит очень милый покупатель. Говорит, что товар идеален, а вы такая любезная девушка, что у вас хочется купить вещь без торга! Но он не будет посылать деньги на карту, говорит: «Я просто ФЛП, понимаете, и мне нужно сделать оплату через бухгалтерию — поэтому подойдите к банкомату, и я вам скажу, что нажать, чтобы денежки сразу упали на карту».

— Он ждет от вас согласия, потому что это его схема. И дальше надиктует такого, что все ваши деньги с карты придут ему на телефон. А вы замолчите на секунду, а потом скажите: «Нет, мне неудобно — банкомат далеко. Давайте как обычно – на карту или по почте». И все. Вы сломали схему! – добавила ведущая Нового канала.