Елена-Кристина Лебедь — о своей семье в оккупации

Ведущая Нового канала поделилась теплыми воспоминаниями о маме, которая находится на оккупированной российскими войсками территории Украины

После начала полномасштабной войны россии против Украины ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь твердо решила оставаться в Киеве. А ее мама, проживающая в родном городе звезды — Херсоне — оказалась под российской оккупацией и до сих пор ждет освобождения.

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— У меня под оккупацией, к сожалению, не только мама, но и вся семья. Вся. Все родные. В разных городах, но все отрезаны. Общаться удается редко, но мы понимаем, что это не самое плохое. Поэтому терпим! – рассказала Елена-Кристина.

По самому родному человеку ведущая ужасно скучает, ведь не привыкла не видеть маму так долго.

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— При любой возможности вырывалась из Киева и неслась к ней хотя бы на два дня. Вот я сейчас сырость разведу… Помню, как она меня перед отъездом у подъезда целовала на добрый путь. И клала на перекус в дорогу свой фирменный штрудель с тыквой и морковные котлетки. Стояла во дворе в любую погоду, чтобы до последнего проводить мою машину взглядом. И увидеть, как я делаю «цем» рукой, – улыбается Лебедь. – Боже, как я скучаю, мама…

К сожалению, россияне полностью заблокировали пути выезда с Херсонщины на подконтрольные Украине территории. Но ВСУ обязательно освободят оккупированные земли, и каждый сможет вернуться домой и обнять своих близких.