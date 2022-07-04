Александр Педан рассказал о мощном проекте для детей-переселенцев

Программа неформального образования «СпівДія заради дітей» есть в девяти городах Украины

«Знай своїх. Волонтери» – социальный проект ведущего Нового канала и общественного деятеля Александра Педана. В течение пяти выпусков он знакомил с неравнодушными украинцами из разных уголков нашей страны. И вот представил шестой, заключительный ролик.

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– К сожалению, это последнее видео третьего сезона моего социального проекта о людях, которые делают нереальные вещи ради нашей Победы. Мы успели объездить Чернигов, Тернополь, Львов, Хмельницкую область. В новом выпуске расскажем и покажем, что увидели в Черновцах! – рассказывает Педан. – Дети – один из самых уязвимых слоев населения, пострадавший из-за войны. Малышам пришлось покинуть свои дома, садики, школы и адаптироваться к новым условиям. В этом им и помогают волонтеры. Героиня этого выпуска – Снежана, координатор проекта «СпівДія заради дітей».

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«СпівДія заради дітей» – это безопасное пространство, где ребенок получает психоэмоциональную поддержку через программу неформального образования: творческие занятия, подвижную и познавательную деятельность, взаимодействие с другими детьми и взрослыми. И все это совершенно бесплатно! Проект есть в городах: Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, Хмельницкий, Ужгород, Ровно, Луцк, Винница.

– Проект возник в первые дни войны. Буквально на четвертый день уже существовала объединенная команда, шел поиск волонтеров, был создан отдельный сайт. 14 марта мы запустили работу в приютах. Концепция такова: мы работаем вместе с временно переселенными и с нашими детками, поскольку они тоже утратили нормальную жизнь. А еще дети знакомятся, общаются, социализируются, – рассказывает Снежана. – У нас даже проходят индивидуальные занятия с точечными специалистами: нейропсихологами, логопедами, дефектологами. Также есть бесплатные занятия по музыке. Дети – это то, что останется после нас. И те ценности, которые мы в них закладываем, то, что им даем, потом будем пожинать.

Шестой выпуск проекта «Знай своїх. Волонтери» смотрите