Александр Педан показал масштабный волонтерский штаб в селе

С первого дня войны староста небольшого села в Хмельницкой области объединила общины и организовала огромный гуманитарный штаб

Уже четыре месяца Украина дает отпор врагу. Военные бьют российского оккупанта на передовой, а неравнодушные украинцы-волонтеры борются против агрессора в тылу. Именно о них социальный проект ведущего Нового канала и общественного деятеля Александра Педана «Знай своїх. Волонтери».

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– Как говорил Захар Беркут, сила народа – в его единстве. В пятом выпуске увидите тому подтверждение. Убедитесь, как, объединившись целыми селами, можно творить настоящие чудеса! – убеждает Педан. – Выпуск проекта посвящен старосте села Олешин Хмельницкой области Валентине Андреевне. Она организовала жителей своего и соседних четырех сел для помощи военным еще с 2014 года. В настоящее время деятельность развили. В каждом доме люди работают для фронта – готовят консервацию, тоннами чистят зерна и орехи для энергетических батончиков, плетут сетки, собирают аптечки и необходимую амуницию. В сельском клубе идет непрерывная молитва за мир – разработан график, и женщины сменяют друг друга. Все происходит под четким руководством Валентины, которая является участницей Революции Достоинства и около 300 раз ездила на Восток. 8 лет войны она работает для фронта и победы.

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Валентине Андреевне удалось организовать большой волонтерский штаб, где регулярно работают жители ее и соседних сел. Масштабы их работы поражают:

– Женщины, работающие с медикаментами, ежедневно делают около тридцати аптечек для военных, – рассказывает она. – Также у нас есть мужчина, который держит рыбхоз. Он нам дал уже шесть тонн рыбы (выпуск снимали на 55-й день войны – прим. ред.). Девчата по всем улицам нашего старостата чистили рыбу, а потом готовили тушенку. В общей сложности мы закрыли более 17 тысяч банок консервации.

Пятый выпуск проекта «Знай своїх. Волонтери» смотрите по ссылке.