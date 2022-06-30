ТОП-6 украинских фильмов от Александра Педана

Ведущий Нового канала советует поддерживать отечественное кинопроизводство и делится лентами, которые стоит посмотреть каждому

Уже пятый месяц мы живем в стрессе. И чтобы поддержать свое психическое здоровье, нужно хоть иногда отвлекаться от новостей. Хороший вариант – посмотреть кино. Еще лучший – посмотреть украинское кино. Ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан поделился подборкой топовых, по его мнению, лент отечественного производства.

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«Захар Беркут»

– Я советую этот крутой украинский фильм для просмотра всей семьей, – говорит Педан. – Лента снята с голливудским размахом! И, кстати, по мотивам повести Ивана Франко.

«Мои мысли тихие»

– Это очень крутая украинская комедия. Я ржал непрерывно! – признается Александр. – По сценарию, молодой звукорежиссер Вадим получает заказ от клиента из Канады с просьбой записать голоса редких животных и птиц украинской фауны Закарпатья. Однако задача усложняется тем, что в путешествие вместе с парнем отправляется его мама-таксистка.

«Иловайск 2014»

– Этот фильм важен для каждого украинца, – считает ведущий Нового канала. – В основе фильма лежит реальная история командира штурмовой группы «Донбас» Тараса Костанчука, который и выступил продюсером фильма, и сыграл самого себя. Кроме него там снялись около 50 добровольцев батальона «Донбас», которые вышли живыми из Иловайского «коридора».

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«Домой»

– Это фильм с невероятно красивой картинкой, очень сильный эмоционально, – говорит Саша. – Потеряв старшего сына в результате военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине, в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.

«Припутни»

– Очень жизненный фильм. Говорят, что это комедия, но я бы его так не назвал, если честно, – говорит Александр. – Это первое полнометражное кино в истории украинского кинематографа, где все актеры говорят на суржике. По сюжету, «таксист по призванию» Юра, надеясь продолжить знакомство с очаровательной Светкой в коротеньких шортиках, получает бонусом ее мать и отправляется в путешествие в Припутни, где не ловит мобильная связь, разговаривают по-народному и действуют, не думая. Говорят, дорога меняет человека. Всего одни сутки, которые кардинально меняют жизнь всех героев…

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«Гуцулка Ксеня»

– События фильма разворачиваются в Карпатах в 1939 году. В Ворохту приезжает сын семьи эмигрантов Яро. Отец-миллионер поставил ему условие наследования денег: парень должен жениться на украинской девушке. Яро отправляется на поиски своего счастья. Он знакомится со многими красотками, но по-настоящему пленить его сердце смогла только гуцулка по имени Ксеня.