Сергей Притула – о создании своего Фонда

Ведущий Нового канала вспомнил, с чего все началось, и чем он гордится сейчас

Масштабы работы Фонда Сергея Притулы не просто впечатляют – иногда в них сложно поверить. Тысячи тонн гуманитарных грузов, сотни автомобилей для военных, комплексы БПЛА (беспилотные летательные аппараты – прим. ред.), тысячи приборов ночного видения, дронов и разного военного оборудования, которое помогает ВСУ уничтожать врага и защищать Украину. Волонтерский штаб Притулы открылся в первые дни войны в Киеве. Фонд официально существует уже почти два года.

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– Мій Фонд існує з 2020 року. Розкажу, як все починалося, – рассказывает Притула. – Дуже неочікувано прийшов коронавірус, і медична система не зовсім була до цього готова. Я зробив акаунт Patreon і сказав: «Люди, скидайте гроші на Patreon, а я буду за них купувати щось для лікарів». Люди почали активно донатити. Я подумав: «Клас!» Але не знав, як воно працює. Там же збираєш, а зняти гроші можеш тільки наступного місяця. А я вже губу розкатав… Як дійшло до справи, коли треба було оплатити партію вартістю десь в півмільйона гривень, я не зміг ті гроші зняти. І що зробив? Правильно! Вийняв свої й оплатив. Коли вже можна було зняти гроші, зрозумів, що не візьму їх назад собі, аби компенсувати. Бо тоді який я волонтер?

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Когда государство смогло само обеспечивать вопросы борьбы с коронавирусом, Сергей с партнерами продолжили благотворительную деятельность и взялись за другие проекты.

– Ми почали працювати в контексті безбар’єрного суспільства, – говорит он. – Є люди, які займаються реабілітацією тих, хто опинився на колісних візках, то ми допомогли їм з меблями. Потім робили ремонт у приміщенні УТОСу (Українське товариство сліпих – прим. ред.) Усе почало крутитись, і я зрозумів, що потрібно легалізувати нашу роботу. І от восени 2020 року ми відкрили Фонд. Почали допомагати діткам з аутизмом, з синдромом Дауна і ще дуже багатьом. Набрали безліч проектів.

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В декабре 2021 года Сергей с командой отчитался перед «патронами», как их называет. Потому что жили именно за счет Patreon и людей, которые туда донатили. Были очень амбициозные планы, которые, как и у всех украинцев, разрушились в один день. Россия вторглась с войной в Украину, нужно было действовать еще более активно.

– Ми були змушені перевести роботу Фонду з гуманітарних на мілітарні рейки. І, в принципі, мені здається, що непогано впоралися з новими викликами, – делится Притула. – Це попри те, що гуманітарне крило в нашого Фонду теж присутнє. У нас там класна команда, я дуже ними пишаюся. Вони виробляють чудеса! Тільки приходять до мене й кажуть: «Ми перетнули позначку в тисячу тонн гуманітарних вантажів». А там же все: продукти, медицина, засоби гігієни, одяг, дитяче харчування… Я нещодавно був на Львівському складі, то з Америки нам пригнали сонячні батареї! Вже й такі напрямки закриваємо.

Все счета Сергея Притулы:

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон https://www.patreon.com/prytula

БО Благотворительный фонд Сергея Притулы

ЕГРПОУ 43720363

Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459

Доллар UA 90 305299 00000 26001026709343

Евро UA 87 305299 00000 26009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Назначение платежа – «Благотворительная помощь»

Гривни

Пополнение карты:

5168742063537207

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ПРИТУЛА С. Д.

СЧЕТ: 26200681993072

IBAN: UA843052990000026200681993072

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЕВ, УКРАИНА

ЕГРПОУ получателя: 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

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Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

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BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

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SWIFT CODE: PBANUA2X

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