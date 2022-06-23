Сергей Притула продал с аукциона собственную картину с 25-летней историей

Также ведущий Нового канала и основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы объявил, что за сутки удалось собрать средства на два ударных беспилотника его проекта «Народний «Байрактар»

Последний художественный аукцион Благотворительного фонда Сергея Притулы завершился. Картину с многолетней историей авторства самого Сергея «Батько і мати. Два сонця гарячих» продали за 25 тысяч долларов.

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– Ескіз картини з’явився, коли мені було 16. Я вступив на перший курс Тернопільської академії народного господарства. Ви розумієте, що для хлопця такого віку подібна історія появи ідеї такого малюнку – це нормально, – делится волонтер и ведущий Нового канала. – Намалював я на полотні це, коли мені було фактично 30. І от, коли мені 41 (22 июня, в день аукциона, Сергей Притула праздновал день рождения – прим. ред.), я це продав. Від ідеї до продажу минуло 25 років.

Почти 80 тысяч долларов: Сергей Притула продал коллекцию картин на мотивы русско-украинской войны

Утром 22 июня Сергей Притула объявил о старте большого сбора на масштабный проект «Народний «Байрактар». Его Фонд планирует купить три ударных беспилотника для ВСУ общей стоимостью 15 млн долларов, что в общей сложности составляет более 500 млн грн.

– За перший день збору завдяки старанням усіх людей, які доклалися до цього проекту, і завдяки старанням та активності всіх добрих людей, які не шкодують грошей для української армії, ми змогли зібрати 141 мільйон гривень, – говорит Сергей Притула. – Для порівняння: за вісім років благодійної діяльності, з 2014-го до кінця 2021 року, я зібрав 52 млн грн. А тут за десять з половиною годин – 141 млн грн!

Но украинцы в своем желании помочь на этом не остановились. Утром Сергей Притула объявил о новом рекорде!

– Станом на 9:00 23 червня ви задонатили 296 млн грн! – сказал он. – Та ми ввійшли в цей проект не з порожніми руками. Наш Фонд з тих грошей, які ви раніше давали, закумулював два мільйони доларів. Тобто сумарно за добу ми маємо 366 мільйонів гривень. А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два «Байрактари»! ДВА ЗА ДОБУ! Люди, ви робите щось фантастичне і пишете історію! Я вами дуже пишаюся. Давайте дотиснемо ще той третій літачок. Несемося!

Присоединяйтесь к проекту «Народний «Байрактар» Благотворительного фонда Сергея Притулы!