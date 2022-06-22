Сергей Притула собирает на три Байрактара для ВСУ

Волонтер и ведущий Нового канала объявили о старте сбора средств на самолеты комплекса БПЛА. Он продлится с 22 по 29 июня

Вот это сбор! Благотворительный фонд Сергея Притулы запускает новый масштабный проект «Народний «Байрактар». И в его рамках покупает три «Байрактара» (самолеты комплекса БПЛА – прим. ред.) для ВСУ!

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На реализацию проекта нужно 500 миллионов гривен или 15 миллионов долларов. Начало сбора положит Фонд Сергея Притулы, который внесет в копилку первые два миллиона долларов. А дальше призывают приобщиться людей, инфлюэнсеров, блогеров, лидеров мнений, а также украинские и зарубежные бизнесы и криптосообщества.

– Одна справа писати «паліть русню» і ставити лайки під такими постами, а інша історія – стати частиною процесу, наслідком якого буде знищення живої сили та техніки ворога, що прийшов на нашу землю Ми закликаємо включитися у цей збір, – говорит волонтер и ведущий Нового канала Сергей Притула. – Запрошуємо всіх: від наших традиційних донорів, які щомісяця із зарплати переводять кошти нам на фонд, до підприємців, ми запрошуємо великі бізнеси стати частиною цієї історії. Це буде великий народний збір. Ви будете знати, що окупантів з неба палить штука, до купівлі якої долучилися і ви особисто.

Сбор средств продлится неделю – с 22 по 29 июня. В его рамках фонд проведет несколько проектов. Начнут с аукциона картины Сергея Притулы «Батько і мати. Два сонця гарячих» в его день рождения, 22 июня. Далее запустят уникальную NFT-коллекцию персонализированных подписей на борту «Байрактара» для тех, кто готов приобщиться к сбору и задонатить криптовалютой. Здесь цены стартуют от десяти тысяч долларов в крипте. За этот вклад будет возможность разместить имя, название или логотип компании или же свою фразу на корпусе «Байрактара». За большие донаты можно будет наклеить на корпус и крылья самолета логотип большего размера. А за донат в пять миллионов долларов криптодонатор получит возможность даже назвать борт собственным именем!

Присоединяйтесь к проекту «Народний «Байрактар» Благотворительного фонда Сергея Притулы!