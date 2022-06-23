Александр Педан посетил украинский университет международного уровня

Общественный деятель и ведущий Нового канала с дочерью-абитуриенткой провели ревизию в Ужгородском национальном университете

Самая отдаленная точка на западе Украины и самый маленький областной центр страны – город Ужгород – стал локацией четвертого выпуска образовательного тревела ведущего Нового канала и общественного деятеля Александра Педана и его дочери Леры. Они вместе со своим проектом «УніверCheck» посетили Ужгородский национальный университет.

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– Когда с командой выбирали города для съемок, я настоял, что нужно обязательно взять Ужгород, потому что обожаю этот город! Он полон европейского шарма и одновременно наш, украинский, – делится Педан. – Было интересно посмотреть, какое там образование, и есть ли сотрудничество с европейскими вузами, поскольку Ужгород расположен очень близко к странам Европы. Оказалось, что не зря настоял! Ужгородский национальный университет очень большой и мощный. 14 тысяч студентов – это почти рекорд Украины по их количеству на размер города. Понравилось, что УжНУ – современный и прогрессивный. С одной стороны. С другой – там есть старинные здания с историей. Универ предлагает много специальностей на разный вкус. Лично познакомившись, заценил крутого ректора. Он признанный в мире нейрохирург, практикующий и входящий в список лучших специалистов этой сферы. Видно, что Владимир – современный ректор, который заботится о студентах. Кроме того, мы получили подтверждение, что университет много сотрудничает с иностранными вузами: Словакии, Венгрии и др. Есть возможность обмениваться опытом, семестр учиться за границей и получать двойные дипломы.

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Этот выпуск проекта «УніверCheck» особенно теплый, поскольку у Александра Педана с ним связано много приятных воспоминаний.

– Я знаю Ужгород с 1999 года, когда впервые там побывал, играя в КВН, – говорит ведущий. – В городе до сих пор мощное и креативное студенческое движение. Сам Ужгород – one love. Город маленький и очень камерный. Есть река Уж, которая придает ему шарм, потому что набережная – центральное место для прогулок. Жаль, что не увидели сакур, которыми так славится это место. Также люди. Ужгородцы очень приятные, вежливые. Отдельно хочу их поблагодарить за отношение и помощь переселенцам. Очень советую посмотреть выпуск! Уверен, если вы не были в Ужгороде, после просмотра точно захотите его посетить.