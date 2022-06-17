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«Ребята создают настоящие ракеты»: Александр Педан посетил космическую столицу Украины

Александр Педан посетил космическую столицу Украины

Изюминкой третьего выпуска социального проекта о вузах Украины «УніверCheck» стал Днепровский национальный университет

Марафон по университетам страны от ведущего Нового канала Александра Педана и его дочери Леры продолжается. На очереди Днепр! В третьем выпуске своего социального образовательного тревела они показали Днепровский национальный университет и рассказали обо всех его преимуществах и недостатках.

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Александр Педан посетил космическую столицу Украины

– Этот выпуск – первое видео, которое снимали после написания сценариев. В сущности, пилот нашего шоу. Всей командой боялись, чтобы первый блин не был комом. Но несмотря на все получилось наоборот. Считаем видео крутым, динамичным и объективным! – говорит телеведущий. – Под микроскопом рассмотрели Днепровский национальный университет со многими специальностями на разный вкус. Из прикольного: устроили пранк – вышли вместо преподавателя к студентам и сорвали пару по английскому языку. А еще провели квесты по центральному корпусу ДНУ и пообщались с новым ректором. Также побывали на физико-техническом факультете, где ребята создают настоящие ракеты! Своими глазами увидели и доказали, что Днепр – город космической индустрии Украины.

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Александр и Лера Педан раскрыли Днепр как потенциальный город для студентов со многими возможностями. Показали, где погулять и отдохнуть, что посещать, чтобы всесторонне развиваться. Или где просто встретиться и покайфовать с друзьями.

Александр Педан посетил космическую столицу Украины

– В выпуске мы ели местную шаурму (кстати, будете смотреть – сохраните себе точку, там реально топ). Погуляли по набережной, известной на всю Украину, потому что она самая длинная в Европе, поделились красивыми местами в Днепре, – говорит ведущий. – Кроме того, выяснили, что это недешевый город для проживания – и для студентов, и для взрослых.

Важно отметить, что Днепр сейчас является форпостом. Туда переехало очень много временных переселенцев, в том числе будущих студентов. Так что смотрите полезный и позитивный новый выпуск «УніверCheck» по ссылке.

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