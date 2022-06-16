Новий канал>Новини

«Мою футболку продали за 55 тисяч гривень»: Олександр Педан – про благодійний футбольний матч

Олександр Педан – про благодійний футбольний матч

Ведучий Нового каналу взяв участь у грі зірок проти легенд футболу на підтримку ЗСУ

Концерти, майстер-класи, аукціони, стріми, акції та спортивні ігри – майже всі активності в Україні чи за кордоном зараз проводять із благодійною метою. Активно долучаються й українські знаменитості. 12 червня в Ужгороді відбувся футбольний матч на підтримку ЗСУ! На полі зустрілися зірки та легенди футболу. Капітаном команди селебритіз став ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан.

Related video

Олександр Педан – про благодійний футбольний матч

– Приблизно п’ять років я не грав у футбол на великому полі, – каже він. – Нещодавно взяв участь у кількох невеличких турнірах у Хмельницькому. І от мені зателефонували хлопці з ФК «Минай» із Закарпаття й запропонували зіграти у складі збірної зірок проти легенд українського футболу. Не відкладаючи слухавку, я переглянув свій графік, зрозумів, що є можливість. Хоч Ужгород і далеко, але погодився. Попри те, що не зміг приїхати за день потренуватися, хлопці зробили мене капітаном збірної. А всі гроші з квитків і донати глядачів пішли для Збройних сил України.

«6400 продуктових наборів за день»: Олександр Педан допоміг збирати коробки з гуманітарною допомогою

«Власними руками наклав шов»: Олександр Педан спробував себе в ролі лікаря

У складі команди українських знаменитостей окрім Саші Педана зіграли: Костянтин Трембовецький, Євгеній Янович, Tamerlan, хлопці з гурту TVORCHI, Антон Мурафа та інші. Проти них на поле вийшли легенди українського футболу: Євген Селезньов, Тарас Михалик, Василь Кобін, Михайло Кополовець та інші.

Олександр Педан – про благодійний футбольний матч

– Гра була весела! Ми бігли в один бік, а потім не могли швидко повернутися й просто йшли пішки, – згадує Педан. – Десь футболісти нас шкодували, грали в своє задоволення і хотіли виграти красиво. Сталося так, що ми зіграли внічию – 9:9. Особисто я відбігав весь матч, забив три голи й дав можливість нашому воротарю ще пограти в полі. Тому потім були післяматчеві пенальті, і тут сталася футбольна оказія. За якостю гри, звісно, фахівці нас обігрували. Але пенальті – це завжди непередбачувано, це фортуна, тож таким чином ми в них виграли з рахунком 5:1.

Після матчу серед глядачів провели аукціон футболок гравців.

Олександр Педан – про благодійний футбольний матч

– Мою футболку продали за 55 тисяч гривень. Напевно, цим я пишаюся найбільше, тому що це найголовніший внесок, який можна було зробити! – розповідає ведучий Нового каналу. – Зараз ще тривають певні аукціони, але станом на початок тижня сума зібраних коштів перейшла позначку у 400 тисяч гривень. Я мрію, щоб це було півмільйона! Зібрати такі гроші на ЗСУ футболом – дуже потужно.

Фото: Каріна Асад, Varosh

Improv Live Show новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь