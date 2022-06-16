Олександр Педан – про благодійний футбольний матч

Ведучий Нового каналу взяв участь у грі зірок проти легенд футболу на підтримку ЗСУ

Концерти, майстер-класи, аукціони, стріми, акції та спортивні ігри – майже всі активності в Україні чи за кордоном зараз проводять із благодійною метою. Активно долучаються й українські знаменитості. 12 червня в Ужгороді відбувся футбольний матч на підтримку ЗСУ! На полі зустрілися зірки та легенди футболу. Капітаном команди селебритіз став ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан.

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– Приблизно п’ять років я не грав у футбол на великому полі, – каже він. – Нещодавно взяв участь у кількох невеличких турнірах у Хмельницькому. І от мені зателефонували хлопці з ФК «Минай» із Закарпаття й запропонували зіграти у складі збірної зірок проти легенд українського футболу. Не відкладаючи слухавку, я переглянув свій графік, зрозумів, що є можливість. Хоч Ужгород і далеко, але погодився. Попри те, що не зміг приїхати за день потренуватися, хлопці зробили мене капітаном збірної. А всі гроші з квитків і донати глядачів пішли для Збройних сил України.

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У складі команди українських знаменитостей окрім Саші Педана зіграли: Костянтин Трембовецький, Євгеній Янович, Tamerlan, хлопці з гурту TVORCHI, Антон Мурафа та інші. Проти них на поле вийшли легенди українського футболу: Євген Селезньов, Тарас Михалик, Василь Кобін, Михайло Кополовець та інші.

– Гра була весела! Ми бігли в один бік, а потім не могли швидко повернутися й просто йшли пішки, – згадує Педан. – Десь футболісти нас шкодували, грали в своє задоволення і хотіли виграти красиво. Сталося так, що ми зіграли внічию – 9:9. Особисто я відбігав весь матч, забив три голи й дав можливість нашому воротарю ще пограти в полі. Тому потім були післяматчеві пенальті, і тут сталася футбольна оказія. За якостю гри, звісно, фахівці нас обігрували. Але пенальті – це завжди непередбачувано, це фортуна, тож таким чином ми в них виграли з рахунком 5:1.

Після матчу серед глядачів провели аукціон футболок гравців.

– Мою футболку продали за 55 тисяч гривень. Напевно, цим я пишаюся найбільше, тому що це найголовніший внесок, який можна було зробити! – розповідає ведучий Нового каналу. – Зараз ще тривають певні аукціони, але станом на початок тижня сума зібраних коштів перейшла позначку у 400 тисяч гривень. Я мрію, щоб це було півмільйона! Зібрати такі гроші на ЗСУ футболом – дуже потужно.

Фото: Каріна Асад, Varosh