Как Украина может стать членом ЕС: официальный список требований

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Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз
Об этом объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда».
– Комиссия рекомендует Раде, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и, во-вторых, – предоставить статус кандидата, – сказала фон дер Ляен.
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Также она подчеркнула, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, потому представители ЕС хотят жить вместе с нами в европейской мечте. Но, конечно, для этого нужно выполнить ряд требований и реформ.
Обо всех необходимых пунктах рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своих соцсетях, вот они:
Напомним, что в четверг, 16 июня, лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве заявили о поддержке предоставления Украине статуса кандидата.
Фото Getty Images
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