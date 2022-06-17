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Как Украина может стать членом ЕС: официальный список требований

Как Украина может стать членом ЕС: официальный список требований

Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз

Об этом объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

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– Комиссия рекомендует Раде, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и, во-вторых, – предоставить статус кандидата, – сказала фон дер Ляен.

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Также она подчеркнула, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, потому представители ЕС хотят жить вместе с нами в европейской мечте. Но, конечно, для этого нужно выполнить ряд требований и реформ.

Обо всех необходимых пунктах рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своих соцсетях, вот они:

  • Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • Завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
  • Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.
  • Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF);
  • Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
  • Должен заработать «антиолигархический» закон;
  • Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • Необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Напомним, что в четверг, 16 июня, лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве заявили о поддержке предоставления Украине статуса кандидата.

Фото Getty Images

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