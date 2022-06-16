Українські винахідники створили «плащ-невидимку» для військових на передовій

Проект, який врятує життя українських військових, довірили представляти співачці Наталії Могилевській

«Сupol» від українських винахідників – це унікальний супер-захист від тепловізорів. Розробка представляє собою захисний костюм-плащ, який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.

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«Такого ще немає в Україні! Завдяки куполу снайпер може не змінювати місце дислокації по 3-4 дні, – розповіла Могилевська в своєму Instagram. – Вже декілька партій плащів були відправлені на фронт за нашої підтримки з фондом Олени Масоріной, яка працює над їхньою розробкою та постачанням у зону бойових дій. До нас вже приєднались «95 квартал», Коля Серга, але наших коштів не вистачає, а запитів дуже багато. Тому ми шукаємо спонсорів та меценатів та всіх бажаючих, які хочуть доєднатися до нашої справи».

Співак і телеведучий Коля Серга, який боронить рідну Одесу, вже протестував на собі унікальний супер-плащ та відмітив якості захисного костюма:

«Я вдячний Наталі, яка подарувала мені цей плащ. Від дуже необхідний! Його не бачуть в тепловізорі. Так, він великий, важкий, як справжній функціональний прилад, який дозволяє бути не поміченим з висоти беспілотника».