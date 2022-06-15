путин в коме? Разведка сообщает хорошие новости

Президент россии владимир путин впал в кому после неудачной операции по удалению раковой опухоли, и теперь находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают с помощью систем жизнеобеспечения

Неужели это правда? Такую новость со ссылкой на источники в разведке сообщило интернет-издание «Обозреватель».

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Согласно предоставленной информации, у российского президента появились все признаки ингибирования рефлексов ствола головного мозга, что привело к потере чувствительности боли.

Сообщается, что оцепление путина, вероятно, решило скрыть факт деструктивной комы у российского президента до тех пор, пока в Кремле не определят, кто станет его преемником. К этому времени на публике будут появляться двойники, чтобы создавать необходимую для медиа картинку.

Также сообщается, что в ближайшее время глава МИД рф Сергей Лавров планирует обратиться к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой анонсировать встречу путина и президента Украины Владимира Зеленского, на которой будет присутствовать и турецкий лидер.

Однако существует вероятность, что встреча глав государств может не состояться из-за риска раскрытия замены пути его двойником. Чтобы найти официальную возможность отказаться от встречи, российская сторона хочет обвинить Украину в якобы неконструктивной позиции президента Зеленского. И для этого Киеву будут выдвинуты заведомо неприемлемые условия.

Журналисты отмечают, что проверить информацию о физическом здоровье путина можно тогда, когда Москва еще раз начнет комментировать причины отказа от переговоров россии и Украины на уровне глав государств.

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