Александр Педан помог собирать коробки с гуманитарной помощью

Ведущий Нового канала посетил волонтерский штаб, который в Тернополе организовали студенты Украинской академии лидерства

Социальный проект ведущего Нового канала и общественного деятеля Александра Педана «Знай своїх. Волонтери» набирает обороты! Четвертый выпуск посвящен прогрессивной молодежи. Накануне войны они покинули родной Мариуполь и создали волонтерский центр в Тернополе.

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– В проекте «Знай своїх. Волонтери» мы говорим о неравнодушных украинцах в условиях войны, – говорит Педан. – Мариуполь – город-герой, подвергшийся беспощадному уничтожению со стороны российской армии. Мы встретились со студентами Украинской академии лидерства, которые потеряли свой университет, свое жилье, но не утратили силу духа.

Героиней выпуска стала руководитель мариупольского центра УАЛ (10-месячная образовательная программа развития для выпускников школ в возрасте от 16 до 20 лет – прим. ред.) Оксана.

– Когда началась война, мы все вместе: «Надо волонтерить!» – говорит девушка. – Учились складывать рюкзаки, накладывать турникеты, плести сетки. Дальше началась информационная война. Большинство ситилайтов с полезной информацией в Тернополе мы разработали вместе с городским советом.

Фишка волонтеров из УАЛ – энергетические батончики. Они самостоятельно готовят их из сухофруктов и орехов, упаковывают и отправляют на передовую. Уже более 700 полезных вкусностей студенты передали военным.

Отдельный вид их деятельности – сортировка базовых продуктовых наборов для гражданских.

– Наша цель – два миллиона в неделю. Сейчас в среднем за день мы складываем вручную 6400 наборов, – говорит Оксана. – Представители областной военной администрации попросили нас наладить этот процесс. Каждый день приходят новые люди, не совсем понимающие, что делать. Поэтому в Центре стабильно есть координаторы. Это студенты академии, которые ежедневно организуют процесс, рассказывают, что и как складывать. Линии конвейера тоже придумали студенты.

Четвертый выпуск проекта «Знай своїх. Волонтери» смотрите по ссылке.