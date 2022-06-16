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«Мою футболку продали за 55 тысяч гривен»: Александр Педан – о благотворительном футбольном матче

Александр Педан – о благотворительном футбольном матче

Ведущий Нового канала принял участие в игре звезд против легенд футбола в поддержку ВСУ

Концерты, мастер-классы, аукционы, стримы, акции и спортивные игры – почти все активности в Украине или за рубежом сейчас проводятся с благотворительной целью. Активно приобщаются и украинские знаменитости. 12 июня в Ужгороде состоялся футбольный матч в поддержку ВСУ! На поле встретились звезды и легенды футбола. Капитаном команды селебритиз стал ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан.

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Александр Педан – о благотворительном футбольном матче

– Приблизительно пять лет я не играл в футбол на большом поле, – говорит он. – Недавно принял участие в нескольких небольших турнирах в Хмельницком. И вот мне позвонили ребята из ФК «Минай» из Закарпатья и предложили сыграть в составе сборной звезд против легенд украинского футбола. Не кладя трубку, я просмотрел свой график, понял, что есть возможность. Хоть Ужгород далеко, но согласился. Несмотря на то, что не смог приехать за день потренироваться, парни сделали меня капитаном сборной. А все деньги с билетов и донаты зрителей пошли Вооруженным силам Украины.

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В составе команды украинских знаменитостей кроме Саши Педана сыграли: Константин Трембовецкий, Евгений Янович, Tamerlan, парни из группы TVORCHI, Антон Мурафа и другие. Против них на поле вышли легенды украинского футбола: Евгений Селезнев, Тарас Михалик, Василий Кобин, Михаил Кополовец и другие.

Александр Педан – о благотворительном футбольном матче

– Игра была веселой! Мы бежали в одну сторону, а потом не могли быстро вернуться и просто шли пешком, – вспоминает Педан. – Где-то футболисты нас жалели, играли в свое удовольствие и хотели выиграть красиво. Случилось так, что мы сыграли вничью – 9:9. Лично я отбегал весь матч, забил три гола и дал возможность нашему вратарю поиграть в поле. Поэтому потом были послематчевые пенальти, и здесь случилась футбольная неожиданность. По качеству игры, конечно, профессионалы нас обыгрывали. Но пенальти – это всегда непредсказуемо, это фортуна, так что мы у них выиграли со счетом 5:1.

После матча среди зрителей был проведен аукцион футболок игроков.

Александр Педан – о благотворительном футбольном матче

– Мою футболку продали за 55 тысяч гривен. Наверное, этим я горжусь больше всего, потому что это самый главный вклад, который можно было сделать! – рассказывает ведущий Нового канала. – Сейчас еще продолжаются определенные аукционы, но состоянием на начало недели сумма собранных средств пересекла отметку в 400 тысяч гривен. Я мечтаю, чтобы это было полмиллиона! Собрать такие деньги на ВСУ футболом – очень мощно.

Фото: Карина Асад, Varosh

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