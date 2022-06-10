Депрессия: признаки и симптомы когда стоит обратиться к врачу — советы психолога

Психолог и участница реалити «Пара на миллион» на Новом канале рассказала о тревожных звоночках, которые нельзя игнорировать

Мрачное утро, уже чувствуется усталость, нет ничего, что доставляет радость, все дела решаются на автомате. Ужин вроде бы и в меру соленый, и приготовлен правильно, но все равно невкусный. Если узнали себя — стоит не медлить и обратиться за помощью к специалисту, ведь, возможно, у вас началась депрессия. Как ее распознать, рассказала психолог и участница реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Катя Гурская.

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— Взгляд в одну точку, в голове множество мыслей и одновременно ни одной. Попытки уснуть – безуспешны, все овцы сосчитаны, все дела отложены, но сна все нет, а через час уже вставать. А там и утро, усталость, дорога по делам — на автомате. Так выглядит каждый день человека с депрессией, – отметила Катя. — Мир словно поглотили серые краски, вкусов нет, а внутри — пустота. Со стороны кажется, что вы просто устали. Но чем дальше, тем дни становятся все более серыми и пустыми. И так – до нежелания жить, потому что такое существование не имеет цели и смысла.

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Самые распространенные признаки депрессии таковы:

Плохая память. Трудно собраться с мыслями, принять решение. Утрата интереса к жизни и удовольствия от обычных дел. Чувство замедления. Мысли о смерти. Раздражительность, беспокойство, тревога. Нарушения сна (поздние или ранние подъемы, бессонница, разбитость по утрам). Нарушение пищевого поведения (проявляется в отсутствии аппетита или его чрезмерном проявлении). Постоянное чувство печали, беспокойства, пустоты. Чувство безнадежности. Чувство вины, ничтожности.

Если вы или кто-нибудь из близких заметили у себя хотя бы четыре симптома, и они продолжаются уже больше трех недель, обязательно обратитесь за помощью к специалисту! Он поможет найти причину депрессии и побороть ее.