Що робити з відчуттям безвиході? Поради психолога

Наталя Єжова з реаліті «Екси» (Новий канал) пояснила, як побороти розгубленість і знайти вихід з будь-якої ситуації

Будь-який стан у період війни – нормально! Про це з першого тижня повномасштабного вторгнення росії в Україну говорить кожен психолог. Фахівці радять приймати всі свої емоції, намагатися їх зрозуміти і прожити, а не нехтувати переживаннями. Одна з поширених актуальних проблем – відчуття безвиході. Як його побороти – розповіла психологиня та ведуча проекту Нового каналу «Екси» Наталя Єжова.

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Будь-який емоційний стан – це тимчасово

– Потрібно розуміти, що ми можемо вплинути на свій стан, а не залишатися з думками: «Все саме мине». Ви відповідальні за своє життя, тож беріть кермо до рук і змінюйте свій стан, – радить психологиня.

Неідеальна дія краще ідеальної бездіяльності

– Обговоріть своє самопочуття з близькими, – каже Наталя. – Поговоріть із п’ятьма людьми й попросіть поради. Далі вже вирішите собі – прислухатися чи ні. Але у вас буде якась інформація та підказки від рідних. Якщо ж це не допомагає, зверніться до психолога. Він поставить вам ті запитання, які ви не можете собі поставити самі, і допоможе впоратися з непідконтрольними вам емоціями.

Якщо немає виходу, то знайдіть вхід

– Почніть щось нове, – говорить Єжова. – Робіть маленькі кроки для того, щоб це нове закріпилось у вашому житті. Покрутіть своє життя, наче іграшковий будиночок і подумайте, з якого боку ще можна зайти. І, звісно, знайти своє нове щастя.

Чого ви хочете?

– Запишіть чітко, за пунктами, свої бажання, – каже експертка. – Це допоможе вам відштовхнутись і почати діяти для налагодження свого загального самопочуття. Не прив’язуйтеся до картинки ідеального життя, але пофантазуйте на подібну тему. Це додасть вам натхнення й допоможе розуму «прокласти шлях» до досягнення цієї картинки.

Не стійте на місці

– Визначення фінальної картинки автоматично викличе дії назустріч їй, – говорить Наталя Єжова. – Чітко тримайте в голові бажану ціль. Пам’ятайте, в якому напрямку ми спрямовуємо свою енергію та увагу, туди й робимо кроки.

Коли ви пройдете всі ці етапи, то зрозумієте, що насправді завжди є вихід, і ви знаєте, де він. Нас просто зазвичай зупиняє страх. Не бійтеся визначати свої цінності – сім’я, друзі, здоров’я, навчання, кар’єра. І працюйте для їх досягнення, відкидаючи думки про безвихідь. Обирайте себе! Кожен з нас сміливий і має боротися за своє життя. Знайте, до майбутнього вашої мрії є багато доріг!