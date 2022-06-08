Як позбутися залежності від новин? Поради психолога

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Психологиня та ведуча «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлія Зорій порадила, як не перенавантажувати себе інформацією під час війни
За три місяці повномасштабної війни українці встигли просто прикипіти до своїх гаджетів та екранів телевізорів. Багато хто навіть не може робити повсякденні справи, не перевіряючи, що пишуть у телеграм-каналах, кожні кілька хвилин. Але залежності від новин можна позбутися. Як це зробити, розповідає психологиня та ведуча «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлія Зорій у другому випуску digital-проекту «Що робити, якщо…?» від Нового каналу.
– Бажання постійно читати новини у стресових ситуаціях – це ілюзія контролю. Я знаю, що відбувається, а відповідно, контролюю ситуацію. Взагалі ілюзія контролю – це схильність людей трішки перебільшувати свою здатність контролювати події та результати, на які ви навряд чи можете вплинути. Але з іншого боку ця ілюзія контролю виконує захисну функцію. Вона знижує тривожність, додає сил та оптимізму. Але лише на певний час, бо це таки ілюзія, – наголосила Юлія Зорій.
Як же можна розпізнати залежність від новин?
Симптоми:
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Щойно ви виявили залежність від новин, спробуйте позбутися цієї згубної для вас звички:
Дивіться другий випуск digital-проекту «Що робити, якщо…?» від Нового каналу, який присвячений залежності від новин, за посиланням.