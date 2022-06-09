Леся Никитюк рассказала, как в Хмельницкой области лечат пострадавших от войны животных

Ведущая Нового канала посетила Первый военный госпиталь ветеринарной медицины, врачи которого уже помогли нескольким тысячам пушистиков

С первых дней полномасштабной войны в Хмельницком начал работать специфический госпиталь – там лечат служебных животных из ВСУ, Нацгвардии, пограничных войск и других военных формирований, а также гражданских пушистиков. Здесь спасли уже более пяти тысяч четырехлапых, в том числе из контактных зоопарков Киева и Харькова, рассказала ведущая Нового канала Леся Никитюк.

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— Первый военный госпиталь ветеринарной медицины работает в Хмельницком — сюда с начала войны привозят много разных животных, которых спасают, в том числе, из-под обстрелов, — сказала Леся после посещения медицинского учреждения. — Здесь собрался отличный коллектив врачей во главе с гениальным профессором ветеринарной медицины Кириллом Чумаковым. Он работает с животными почти 30 лет.

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На днях в госпиталь привезли легендарную собаку по кличке Гроза. У нее более 40 государственных наград, она спасла более тысячи человек, доставала детей из-под завалов, а с 2014 года работала в зоне ООС. Из-за блокады Мариуполя собака оказалась в ужасном состоянии, поэтому сейчас профессор с командой делают все возможное, чтобы Гроза жила.

– Еще одна пациентка – лиса, которую профессор Чумаков привез из Бучи! Он так ее и назвал – Буча. Лиса убегала от вражеских обстрелов, была искалечена и обожжена от постоянных взрывов, ее лечат уже почти два месяца. Сейчас Буче лучше, скоро она отправится в нужное ей место, — добавила Никитюк.

В финансовой помощи госпиталь не нуждается, поскольку обеспечен всем необходимым. А вот от приятных сюрпризов ветеринары никогда не откажутся.

– Там все есть! Облгосадминистрация, врачи и профессор делают все возможное и невозможное. Но если вы хотите порадовать врачей, зайдите и принесите им кофе и вкусные конфеты, – посоветовала ведущая Нового канала.