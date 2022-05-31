Леся Никитюк объяснила, почему высмеивает оккупантов

Ведущая Нового канала рассказала о своем отношении к российской пропаганде и армии

Полномасштабная война россии против Украины продолжается не на одном фронте. Пока ВСУ выбивают захватчиков с наших территорий, украинцы в тылу борются с россиянами с помощью юмора. К примеру, ведущая Нового канала Леся Никитюк выпускает забавные песни, в которых высмеивает российскую пропаганду и слабые места вражеской армии.

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— В первые дни войны я, как и все, была очень напугана — было совсем не до шуток. Но когда россия стала показывать своих военных, весь этот абсурд, она не оставила выбора, — призналась Леся в эфире «Неймовірної правди про українців». — Россияне постоянно дают повод посмеяться – чего только стоят их штурмовик Чмоня и деревянные тротиловые шашки. Для меня стало приоритетом номер один высмеивать абсурдные и глупые поступки россиян. Абсурд – это один из видов существования нынешней россии. А заявления о биологическом оружии, птицах, которые переносят вирусы, — это не просто абсурд. Это дно, полнейшая чушь. Поэтому мы решили довести эту тему до маразма и сделали песню «Сіла птаха».

Лесину «Птаху» бурятские учителя вполне серьезно начали показывать школьникам, как самое настоящее доказательство биологической угрозы. Но сама ведущая Нового канала над этим только в очередной раз посмеялась.

— Не знаю, что они там хотели выучить. Но мне приятно, что мое творчество слушают так далеко, – смеется Никитюк.

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