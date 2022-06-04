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Леся Никитюк выпустила песню в коллабе со Степаном Гигой: «Цей сон мені щоночі сниться»:

Леся Никитюк выпустила песню в коллабе со Степаном Гигой: «Цей сон »: Слушать

Ведущая Нового канала выпустила третью юмористическую песню, на этот раз в коллабе с легендой украинской эстрады, обладателем трех золотых дисков, известным украинским композитором, исполнителем и народным артистом Украины Степаном Гигой

Даже после начала полномасштабной войны Леся Никитюк не перестала делать то, что получается у нее лучше всего — поднимать настроение украинцам, которое сейчас им очень нужно! В этот раз она представила юмористическую песню, записанную в коллабе с легендой украинской эстрады, обладателем трех золотых дисков — Степаном Гигой. Это новая версия известного хита «Цей сон», в которой ведущая Нового канала высмеивает россиян в их же стиле.

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— Смеяться над россиянами не надоест, наверное, никогда, потому что они регулярно подбрасывают новые поводы для стеба. Новая песня — попытка представить, что будет с россиянами, если претворятся в жизнь их самые большие страхи, — сказала Леся. — Эта история для поднятия морального духа украинцев. Мы сильные и обязательно победим! И эта песня заряжена на победу! С нами Бог, с нами правда, с нами ВСУ – все защитники и защитницы!

Поет Никитюк о сне, который может стать реальностью благодаря украинской армии. Авторы текста – Михаил Мартынюк, Андрей Головань и Александр Иванов.

Текст песни «Цей сон» — Леся Никитюк & Степан Гига:

Україна вернула кордон!
красна площа тепер — полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили — японський то край.
На росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
«Ще не вмерла!» співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на «раша-тудей»
Арестович лякає людей,
В мавзолеї Бандера лежить
І «Червона калина» звучить!

Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Лице моє сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!

 

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