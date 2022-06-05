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Взрывы в Киеве в воскресенье, 5 июня: Новости и есть ли пострадавшие

Взрывы в Киеве в воскресенье, 5 июня: Новости и есть ли пострадавшие

Около шести утра сегодня, 5 июня в Киеве прозвучала серия взрывов, и над левым берегом столицы поднялись два столба черного дыма. Две рашистские крылатые ракеты попали в объекты инфраструктуры Киева

Мэр Киева Владимир Кличко сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. Одного пострадавшего госпитализировали, данных о погибших пока нет.

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«Ракеты по Киеву предварительно выпустили из самолетов над Каспийским морем», — сообщили в Воздушных силах. Одна из ракет была уничтожена, утверждают военные.

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Известно также, что одна из ракет, выпущенных по Киеву 5 июля, едва не стала причиной ядерной катастрофы. В «Энергоатоме» заявили, что российская крылатая ракета пролетела «критически низко» над Южноукраинской АЭС и предположили, что эту ракету выпустили в сторону Киева. «Даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации», отметили там.

Сообщается, что около 6 утра 5 июня также произошел взрыв в Броварском районе. А над Обуховским районом был сбит ВСУ вражеский беспилотник.

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