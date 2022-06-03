Будет ли второе наступление на Киев? Когда и чем закончится война — предсказания рунолога, таролога

Будет ли второе наступление на Киев, и что ждет Украину в ближайшем году? На эти вопросы в своем посте на facebook ответила таролог и рунолог Дарина Ангерова.

Итак, что говорят руны: будет ли второе наступление на Киев?

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«Нет, даже если будет попытка их откинут сразу же. За время первого месяца войны Киев очень укрепился не только военно, но и воинский дух», — пишет Дарина Ангерова.

Что будет на Донбасе в ближайшее время?

«Донбасс — там будет опять затяжная фаза на год… А затяжная она будет из-за политики запада. Наши смогли бы отбить все территории летом, максимум до октября при поступлении оружия. Очень большая часть территорий будет отбита летом. Эта часть видится как светлые участки. Донбасс становится полностью светлым в мае 23 года. Что-то важное нас ждёт в октябре, не светлое и не темное, но влияющее на ход событий».

Куратор планеты поддерживает Украину

Рассказала в своем посте рунолог также и про позиции западных стран и их роль в будущем Украины:

«Запад ведёт войну между Францией и Англией, там война длиться много веков, но эти страны настолько выросли что могут вести войну просто на политическом уровне, без человеческих жертв со стороны своих граждан.

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Борис Джонсон — это наше спасение на самом деле. Мне показали, что он является одним из кураторов планеты и пришёл во время такого перехода Земли для помощи в создании нового порядка. Он преследует те цели, что преследуют и кураторы Земли. И как видите куратор планеты поддерживает Украину, это значит, что у России нет шансов и он просто помогает двигаться к этому.

Есть некий луч света, который связывает Украину и Англию. Этот луч идёт с Англии. Украина могла бы быть таким же сильным государством как Англия, но была слишком импульсивной и открытой, англичане более рассудительны.

Америка, как 16-летний подросток из богатой семьи…это и будет причиной катастрофы

Монархия в Англии — это талисман государства. Пока есть монархия, есть сила. Англия хочет влиять на Америку в помощи Украине, но Америка от этого только злиться и задерживает. Америка, как 16-летний подросток из богатой семьи, который очень классный, но из-за того, что он классный он гордиться и высокомерит. Мне показали, что кураторам очень не нравится, что у Америки развилась гордыня и высокомерие, что она считает что может быть Богом и решать человеческие судьбы, влиять на мировой порядок. Это и будет причиной грядущей катастрофы, которая может затопить часть Америки.

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Этому подростку не нравится, что на него влияют, и он делает все наоборот. Нам в плюс, если Россия будет пытаться манипулировать Америкой и пытаться ей указывать, Америка будет тогда ставать на дыбы и быстро даст все необходимое».

Фото: IStock