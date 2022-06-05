Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 5 июня

Сегодня, в воскресенье 5 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 5 июня 2022, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
По православному календарю 5 июня 2022 года – воскресенье Святых Отцов первого Вселенского собора. По традиции это празднование приходится на седьмое воскресенье от православной Пасхи.
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5 июня также православные отмечают День памяти святителя Леонтия (Левон-огуречник, Левон-конопляник).
Праздники 5 июня в мире и Украине
- 5 июня празднуют Всемирный день охраны окружающей природной среды.
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- Также в мире 5 июня отмечают Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.
- 5 июня 2022 года в Украине – День города Черкассы, который отмечается обычно в первое воскресенье июня.
- В 2022 году на 5 июня также приходится Международный день людей, преодолевших рак.
Именины 5 июня (День ангела 5 июня)
Сегодня, в воскресенье 5 июня именины отмечают Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Фёдор, Яков.
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События в мире в этот день 5 июня
- 5 июня 1783 года французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).
- 5 июня 1806 года Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.
- 5 июня 1910 года в Киеве состоялся первый полет на самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева.
- 5 июня 1940 года в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.
- 5 июня 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл произнёс речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название «план Маршалла».
- 5 июня 1966 года состоялся третий в истории выход человека в открытый космос (американский астронавт Юджин Сернан).
- 5 июня 1977 года в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
- 5 июня 2006 года Сербия провозгласила независимость.
Что можно делать 5 июня
5 июня по посевному календарю – удачный день для посадок. По народным поверьям, перед посевом, нужно закопать в землю скорлупу от яйца, чтобы урожай был богатым.
5 июня считается, что яйца имеют чудодейственную силу. В старину девушки обязательно в этот день ели вареные яйца, чтобы у них росли длинные и густые волосы. Можно попробовать усилить эффект и нанести на локоны маску из яичного желтка.
Что нельзя делать 5 июня
- В этот день не рекомендуется собирать лекарственные травы: они утратят свою целебную силу.
- 5 июня в День Левона-огуречника запрещено венчаться.
- Также в этот день не стоит ничего чинить и ремонтировать в доме: результат продержится недолго.
Кстати, если сегодня, 5 июня вы случайно ужалитесь крапивой, не расстраивайтесь – это в народе считается хорошей приметой!
Также обратите внимание на погоду с утра: если утро будет душным, впереди – прохладная и дождливая погода.
Фото: IStock