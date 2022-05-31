Александр Педан запустил образовательный тревел УніверCheck

Первый выпуск социального проекта об университетах Украины посвящен Львову

В конце осени 2021 года ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан вместе со своей дочерью Лерой отправился в тур по университетам Украины. Они посетили вузы разных уголков нашей страны, чтобы снять образовательный тревел «УніверCheck». Несмотря на войну, команда социального проекта решила показать его, чтобы абитуриентам было легче выбрать для себя учебное заведение и поступать именно в Украине.

– Первый выпуск посвящен Львову! Мы выбирали университеты по разным критериям. В начале рассказываем справочную информацию о шести самых мощных университетах города. А под микроскопом рассматриваем Национальный университет «Львовская политехника», – рассказывает Педан. – Вуз поразил тем, что готовит очень мощных IT-специалистов. За ними стоит очередь из иностранных компаний. В политехнике есть лаборатории с современным оборудованием, созданные Siemens, Muller, Schneider. А IТ-компания SoftServe позволяет студентам практиковаться в их офисах и со временем предоставляет возможность получить там работу. Сам университет поразил своей красотой! Он один из самых древних в Европе. У политехники есть фактически брат-близнец – Венский университет. Это невероятная архитектура! Местами Львовская политехника напоминала мне не просто музей, а Сикстинскую капеллу.

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В выпуске есть разные рубрики. Например, «ГуртожитокCheck». Там показывают, в каких условиях живут студенты, сколько это стоит. Честно рассказывают о плюсах и минусах. В рубрике «ЇжаCheck» – информация, как и за какие суммы питаются студенты.

– Треть нашего проекта мы посвящаем городу. Показываем, где можно провести время студентам, где погулять, потусить, какой есть транспорт, – отмечает Александр Педан. – Считаю: относительно этого мы очень классно раскрыли Львов! Выпуск был дополнен актуальной информацией, полученной от Министерства образования и науки Украины. Там в легкой форме есть все о вступительной кампании и экзаменах в 2022 году. А еще в нашем проекте очень много юмора! Вечный баттл родителей и детей между мной и Лерой происходил постоянно.

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Соведущая Педана, его 17-летняя дочь Валерия, благодаря проекту должна выбрать специальность для себя, ведь сама в этом году является абитуриенткой. Девушка в восторге от количества интересной информации, которую они собрали и скоро покажут всем украинцам.

– Львов для меня открылся совсем с другой стороны. Я вообще не ожидала, что это такой активный город, с такой активной молодежью, – делится Лера. – Мы узнали много классной информации о том, куда отправиться студентам, где работать, где отдыхать. Львов – особенный для меня город, а этот выпуск один из самых любимых, наверное. Очень рада, что он будет первым. Хорошего просмотра!

Полный выпуск «УніверCheck» из Львова смотрите по ссылке.