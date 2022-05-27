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Останавливали фуры и блокировали границу: Александр Педан – об украинских волонтерах

Александр Педан – об украинских волонтерах

Ведущий познакомил с коммуникатологом Светланой, которая ведет борьбу на международном информационном фронте и организовывает массовые общественные акции

«Знай своїх. Волонтери» – это третий сезон социального проекта ведущего Нового канала и общественного деятеля Александра Педана. Он – о неравнодушных украинцах, которые помогают во время войны в тылу: занимаются гуманитарной помощью, расселяют и кормят переселенцев, вывозят жителей из горячих точек.

Александр Педан – об украинских волонтерах

– Мы хотим раскрыть и показать потенциал украинского волонтерского движения и то, что этот фронт в нашей стране чрезвычайно мощный. Он делает очень многое для общей победы, – говорит Александр Педан. – Сняли с командой шесть выпусков проекта в разных городах Украины. Первый эпизод «Знай своїх. Волонтери» посвятили городу Чернигову. А второй – из Львова. В нем вы узнаете о международном информационном фронте.

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Героиней стала коммуникатолог Светлана. До войны девушка работала экспертом по коммуникациям, консультировала Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, также занималась продвижением демократических реформ в Украине. Сейчас вся ее деятельность направлена на борьбу с агрессором. Светлана с единомышленниками работает в разных сферах инфовойны (подробнее смотрите в выпуске – прим. ред.) Но больше всего поражают массовые акции по их инициативе.

Александр Педан – об украинских волонтерах

– Мы организовываем общественные акции на границе. Самая масштабная из них – это блокировка польско-белорусской границы на пункте пропуска Кукурики. Через него идет большой поток транспорта и продукции, поставляемой из Евросоюза в беларусь и россию. Мы решили останавливать его физически, – рассказывает девушка. – В первые дни приехали несколькими машинами разведать ситуацию. Становились на дороге, препятствуя проезду. Полиция нас не трогала, напротив, защищала от агрессивных выпадов, преимущественно российских водителей. А потом мы поняли, что имеем поддержку украинцев, поляков. И даже белорусы и литовцы приезжали на наши акции. В пиковые моменты было до 500 человек, которые останавливали фуры. После нескольких дней массовых акций польское правительство начало открыто призывать Евросоюз прекратить торговлю с россией. Как минимум через сухопутные коридоры и через море. Привело это в конце концов к тому, что 7 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций. В одном из пунктов говорилось о запрете белорусским и российским компаниям на перевозку грузов. К сожалению, с определенными исключениями. Мы видим, что есть смысл продолжать блокировать границу, чтобы привлекать внимание общественного мнения к этой проблеме. И вообще мы требуем полного эмбарго на торговлю с россией. В частности, на энергоносители. А ведь именно они держат их экономику.

Второй выпуск проекта «Знай своїх. Волонтери» смотрите по ссылке

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