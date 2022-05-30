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Александр Педан – о том, как война изменила детей: «Марик понимает, что происходит»

Александр Педан – о том, как война изменила его детей

Телеведущий рассказал, как его сын переживает события в нашей стране

Уже три месяца идет полномасштабное вторжение россии на территорию Украины. Война стала глубоким потрясением для всех. Но наиболее уязвимыми оказались дети. Ради маленьких украинцев и их будущего HandsProduction объединяет украинских вокалистов, музыкантов, хореографов и цирковых артистов в мультижанровом благотворительном шоу «Я з тобою». Вырученные средства пойдут в БФ Твоя опора и ОО Junior, соучредителем которой является телеведущий Александр Педан. Новый канал пообщался с ним и узнал, как военные действия сказались на его детях.

Александр Педан – о том, как война изменила его детей

– Война изменила их. Начиная с того, что нам пришлось уехать из Киева. Дома все было налажено, мы пытались воспитывать и лелеять Марика, организовали его социализацию – спорт, кружки, друзья. У Леры была школа, друзья. Всё шло хорошо. Сейчас все изменилось, – рассказывает телеведущий. – Только недавно мы начали водить Марика на дзюдо. У нас появились места, в которых любим гулять. Я был удивлен, но мне показалось, что дети лучше взрослых морально переживают эту войну. Может, потому, что они не все осознают. Но Марик иногда выдает такие фразы, что я уверен – он понимает, что происходит.

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Чтобы поддержать маленьких украинцев, часть вырученных средств будет направлена на реабилитацию детей за границей.

Александр Педан – о том, как война изменила его детей

– Хорошо, когда у родителей в условиях войны есть возможность построить экосистему ребенка так, чтобы он был занят учебой, спортом, гулял на свежем воздухе и получал внимание от родных. Конечно, есть детки, которым сейчас не хватает папы или мамы, потому что те защищают Украину. Там ситуация более сложная. Именно таких малышей мы хотим поддерживать и давать им возможность как-то социализироваться: дружить, общаться, чувствовать себя значимыми, необходимыми, – объясняет звезда Нового канала. – Проект «Я з тобою» тоже об этом. Ведь мы хотим, чтобы детки выехали на реабилитацию, где нет сирен и постоянного сидения по подвалам и бомбоубежищам. Хочется, чтобы они отвлеклись от ужасов войны, перезнакомились между собой. Я горжусь украинскими детьми, которые все так стойко переносят, но хочется, чтобы они оставались детьми.

1 июня в 21:00 включайте YouTube Нового канала, СТБ или эфир телеканалов СТБ, М1, «UA: Культура», «Прямой». Смотрите трансляцию и запись бесплатно на медиасервисе MEGOGO в разделе «Шоу». И присоединяйтесь к помощи детям по простой системе пожертвований через QR-код, размещенный на экране во время трансляции шоу. Сделаем маленьких украинцев счастливее вместе.

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