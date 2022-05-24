Как помочь украинской армии? Счета для взносов

Во время того, как Россия напала на Украину, наши военные особенно нуждаются в помощи. И как показали первые сутки войны, украинцы это понимают. За один день, 25 февраля, на спецсчет Нацбанка, открытый для поддержки Вооруженных Сил Украины, поступила сумма, эквивалентная почти 300 млн. гривен. Деньги переводили бизнес, украинцы и международное сообщество.

Куда отправлять деньги, чтобы помочь украинской армии? Вот список счетов и реквизитов.

Помощь Вооруженным Силам Украины

1. Специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины, открытый Национальным банком. Перевести деньги могут международные партнеры и доноры, украинский бизнес и граждане. Отправить средства можно в долларах США, евро, британских фунтах и ​​украинской гривне. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000047330992708.

Реквізити для допомоги

2. Тем, кто живет за границей, упростили путь для поддержки украинской армии. Теперь вместо SWIFT-платежей WayForPay принимает деньги с любой карты мира, оплаты GooglePay, ApplePay, UnionPay. Денежные средства поступают непосредственно на счет НБУ в Фонд поддержки Украинской Армии.

Как это работает:

ссылки для оплат для пересылки в мессенджерах: https://secure.wayforpay.com/payment/ukraine.army

для размещения на сайте или приложении необходимо вставить код <a href=»https://secure.wayforpay.com/payment/ukraine.army»>Помочь Армии</a>

для размещения в соцсетях: https://secure.wayforpay.com/payment/ukraine.army.

3.В приложениях ПриватБанка, Альфа-Банка и monobank можно перевести деньги с карты для поддержки украинской армии. В ПриватБанке для этого появилась иконка «Добро», monobank добавил единые реквизиты в раздел «Благотворительность». Клиенту Альфа-Банка поддержать ВСУ нужно, зайдя на вкладку «Переводы/Платежи», выбрать «Платежи» и «Помощь ВСУ».

4.Украинское Министерство обороны также принимает прямые пожертвования на материально-техническое и медицинское обеспечение Вооруженных сил. Вот счета, на которые можно выслать средства.

5. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал реквизиты для помощи украинской армии в криптовалютах Ethereum, Bitcoin и Tether.

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

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Помощь заведениям здравоохранения

1.Специальный счет для помощи учреждениям здравоохранения открыло Министерство здравоохранения совместно с обществом Красного Креста. Перечислить средства с территории Украины и за рубежом могут граждане, предприятия и организации любой страны. Финансовую помощь окажут для поддержки больниц в спасении защитников Украины.

Реквізити для допомоги

2.Медицинский батальон «Госпитальеры», работающий на передовой, нуждается в помощи с комплектацией групп на восток Украины. Перечислить деньги можно и с карты «ЄПідтримка».

Реквізити для допомоги

По состоянию на 2 марта, украинцы и иностранцы перевели уже более 6 млрд грн на специальный счет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины.

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Хорошие новости ВСУ

1. Сегодня, 2 марта, Вооруженные силы Украины отстояли украинский город Николаев и не дали врагу его захватить.

2. Сегодня, 2 марта, на седьмой день войны с Россией, украинская армия впервые перешла в наступление!

Слава Украине! Слава Вооруженным Силам Украины!

Фото УНІАН

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