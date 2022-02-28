Важная информация для всех, кому нужны лекарства в Киеве и других городах Украины. Список работающих аптек по городам Украины, а также информация о том, как найти необходимое лекарство в условиях войны
1. Контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19 принимает звонки и запросы относительно критических потребностей:
Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения.
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2. По ссылке табличка от Liki24.com со всеми работающими аптеками по Украине, которую они постоянно обновляют.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1NZUUEhlp8wFOiatDmIlB7fCwJ6pUCtNtA1sEZJdYBgA/htmlview
3. Здесь анкета на специфические, не легализованные препараты, которые мы будем просить как гуманитарную помощь у производителей. Заполните ее при необходимости или передайте тем, кому она нужна: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXEBLC-AP0J4B2VbR4nNtyuUrltykUrvcHi8gtY7FVCiZlAA/viewform
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